    NDA Seat Sharing: सीट शेयरिंग पर फिर बोले जीतनराम मांझी, कहा- माना की हमें कम सीटें मिली हैं...

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 03:01 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के सीट बंटवारे से जीतन राम मांझी नाखुश हैं, उनकी पार्टी 'हम' को केवल 6 सीटें मिली हैं। मांझी ने सोशल मीडिया पर कार्यकर्ताओं को भविष्य में क्षतिपूर्ति का आश्वासन दिया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार को जंगलराज में नहीं धकेलने देंगे। उन्होंने बिहार के सम्मान के लिए हमेशा तैयार रहने की बात कही। एनडीए में भाजपा और जदयू 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी।

    सीट शेयरिंग पर जीतनराम मांझी का फिर छलका दर्द

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर NDA में सीट का बंटवारा हो गया है, जिसमें जीतन राम मांझी की पार्टी हम को महज 6 सीटें मिली हैं। इसको लेकर जीतनराम मांझी खुश नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने संतोष जाहिर किया है। वहीं आज एक और पोस्ट ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। इसमें उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा है।

    उन्होंने X पर पोस्ट कर कहा, 'माना की हमें कम सीटें मिली हैं, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर हुआ है, कार्यकर्ताओ में घोर असंतोष व्याप्त है, जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में होगी इसका आश्वासन ही मैं कार्यकर्ताओं को दे पा रहा हूं, पर इसका मतलब यह नहीं कि बिहार को जंगलराज की ओर धकेल दें।

    बिहार के अवाम की रातों की नींद और दिन का चैन को खत्म कर दें। बिहार के लिए, बिहारित के लिए, बिहारियों के मान-सम्मान के लिएHAM सब तैयार हैं… जीतेगा का NDA,बना रहेगा बिहार का सम्मान। 

    बता दें कि NDA की सीट शेयरिंग में भाजपा और जदयू 101-101 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेगी, जबकि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) 29 सीटों पर, वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम छह-छह सीटें मिली हैं। 