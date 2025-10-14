NDA Seat Sharing: सीट शेयरिंग पर फिर बोले जीतनराम मांझी, कहा- माना की हमें कम सीटें मिली हैं...

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर NDA में सीट का बंटवारा हो गया है, जिसमें जीतन राम मांझी की पार्टी हम को महज 6 सीटें मिली हैं। इसको लेकर जीतनराम मांझी खुश नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने संतोष जाहिर किया है। वहीं आज एक और पोस्ट ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। इसमें उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा है।

उन्होंने X पर पोस्ट कर कहा, 'माना की हमें कम सीटें मिली हैं, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर हुआ है, कार्यकर्ताओ में घोर असंतोष व्याप्त है, जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में होगी इसका आश्वासन ही मैं कार्यकर्ताओं को दे पा रहा हूं, पर इसका मतलब यह नहीं कि बिहार को जंगलराज की ओर धकेल दें।