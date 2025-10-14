BJP Candidates List 2025: पूर्व बिहार और कोसी में भाजपा की नैया के खेवनहार बनेंगे 3 डिप्टी सीएम

जागरण संवाददाता, भागलपुर। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को 71 प्रत्याशियों (BJP First Candidates List 2025) की घोषणा कर दी। पूर्व बिहार और कोसी के चुनावी समर में जीत हासिल करने के लिए भाजपा ने तीन डिप्टी सीएम रहे नेताओं को भी मैदान में उतार दिया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को जहां मुंगेर जिले की तारापुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है।

