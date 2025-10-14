BJP Candidates List: औराई विधायक राम सूरत का पत्ता साफ, कांग्रेस से आए अजय निषाद की पत्नी को मिला भाजपा का टिकट

औराई विधानसभा सीट पर भाजपा ने बड़ा फेरबदल करते हुए मौजूदा विधायक राम सूरत राय का टिकट काट दिया है। उनकी जगह कांग्रेस से आए अजय निषाद की पत्नी अर्चना निषाद को उम्मीदवार बनाया गया है। इस फैसले से राम सूरत राय के समर्थकों में निराशा है। भाजपा ने औराई में नए राजनीतिक समीकरण बनाने का प्रयास किया है।

पूर्व मंत्री राम सूरत राय। फाइल फोटो