    BJP Candidates List: औराई विधायक राम सूरत का पत्ता साफ, कांग्रेस से आए अजय निषाद की पत्नी को मिला भाजपा का टिकट

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 03:17 PM (IST)

    औराई विधानसभा सीट पर भाजपा ने बड़ा फेरबदल करते हुए मौजूदा विधायक राम सूरत राय का टिकट काट दिया है। उनकी जगह कांग्रेस से आए अजय निषाद की पत्नी अर्चना निषाद को उम्मीदवार बनाया गया है। इस फैसले से राम सूरत राय के समर्थकों में निराशा है। भाजपा ने औराई में नए राजनीतिक समीकरण बनाने का प्रयास किया है।

    पूर्व मंत्री राम सूरत राय। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। औराई से पूर्व मंत्री राम सूरत राय का टिकट कटा। कांग्रेस से भाजपा में आए अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद को उम्मीदवार बनाया गया है। राम सूरत के बयान से भाजपा के कैडर वोटर की नाराज़गी को देखते हुए पार्टी ने यह निर्णय लिया है।

    तीन अन्य विधायक मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता को कुढ़नी, राजू कुमार सिंह को साहेबगंज और अरुण कुमार सिंह को बरूराज से सिंबल मिल गया है। अभी पारू की घोषणा नहीं हुई है। यहां अशोक कुमार सिंह भाजपा के विधायक हैं। इसके अलावा मुजफ्फरपुर नगर और बोचहां सीट पर भी निर्णय होना बाक़ी है।