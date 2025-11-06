Bihar Politics: 'तेजस्वी को CM बनने से नहीं रोक सकते...', पहले चरण की वोटिंग के बाद बोली कांग्रेस
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दावा किया कि बिहार के मतदाता एनडीए सरकार से नाराज हैं और यह गुस्सा ईवीएम में दिखेगा। उन्होंने चुनाव आयोग पर निष्क्रियता का आरोप लगाया और कहा कि महागठबंधन समर्थकों के नाम काटे जा रहे हैं। खेड़ा ने विश्वास जताया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि लोगों ने वर्तमान सरकार के खिलाफ मतदान किया है।
राज्य ब्यूरो, पटना। कांग्रेस मीडिया एवं पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने दावा किया है कि 121 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ, लेकिन जो आक्रोश और गुस्सा लोगों के चेहरे पर दिख रहा था वो ईवीएम पर भी दिखेगा। आज भाजपा के विधायकों, उपमुख्यमंत्री और मंत्रियों पर मतदाताओं का भारी विरोध झेलना पड़ा।
उन्होंने कह कि यह परिणाम पूर्व जनता ने अपने गुस्से को साबित कर दिया। खेड़ा गुरुवार को होटल मौर्य में प्रेस प्रतिनिधियों से बात कर रहे थे।
खेड़ा ने कहा कि बिहार के मतदाता तो अपने हक के लिए जग गए हैं, परंतु चुनाव आयोग या तो सो रहा है या सोने का नाटक कर रहा है। अनेक उदाहरण आज दिन भर में हमें मिले जिससे स्पष्ट हो गया कि एसआईआर ढकोसला है।
उन्होंने कहा कि राज्यसभा के पूर्व सांसद आरके सिन्हा और अन्य पदाधिकारी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी मतदान कर रहे थे और फिर बिहार में भी मतदान कर रहे हैं। एसआईआर के नाम पर चुनाव आयोग महागठबंधन के साथियों का नाम काट रहे हैं या ऐसे लोगों का नाम काट रहे हैं जो भाजपा एनडीए के विरोध में हैं।
उन्होंने कहा कि नाम काटने के अलावे प्रशासन ने दानापुर के कई इलाकों में नाव रोक दी थी, परंतु ये भारी बहुमत से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकते। पुरुषों, महिलाओं, युवाओं, किसानों और व्यवसायियों ने गुस्से में वर्तमान सरकार के खिलाफ मतदान किया है।
खेड़ा ने आगे कहा, पहले चरण का रुझान बताने को काफी है कि अगले चरण में भी मजबूती से हमारा गठबंधन एनडीए पर हावी रहेगा। संवाददाता सम्मेलन में अभय दुबे, राजेश राठौड़, संजीव सिंह, जितेंद्र गुप्ता, शशि रंजन सहित अन्य नेतागण मौजूद रहे।
