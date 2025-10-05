Language
    Bihar Voter List: चुनाव आयोग से कांग्रेस की अपील, वोटर लिस्ट में हटाए गए नाम बूथ स्तर पर करें सार्वजनिक

    By Arun Ashesh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 01:47 AM (IST)

    प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मतदाता सूची में जोड़े गए और हटाए गए नामों की जानकारी बूथ स्तर पर प्रकाशित करने का आग्रह किया है। महिलाओं और कमजोर वर्गों के नाम हटाने पर अलग सूची जारी करने की मांग की गई है। कांग्रेस ने मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने सुरक्षा बढ़ाने और पोलिंग बूथ एजेंटों के साथ भेदभाव रोकने की भी मांग की है।

    मतदाता सूची से हटाए गए लोगों के नाम बूथ स्तर पर प्रकाशित करें: कांग्रेस। प्रतीकात्मक फोटो

    राज्य ब्यूरो, पटना। प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि मतदाता सूची में जोड़े गए लोगों के अलावा उन लोगों की सूची भी बूथ स्तर पर प्रकाशित करे, जिनके नाम हटा दिए गए हैं।

    अगर किसी बूथ से बड़ी संख्या में महिलाओं और कमजोर वर्ग के लोगों के नाम हटाए गए हैं आयोग इसके लिए अलग सूची जारी करे।

    इसमें यह भी उल्लेख करके कि किसी मतदाता का नाम किस आधार पर मतदाता सूची से काटा गया है। इसके लिए चुनाव आयोग हरेक दरवाजे तक पहुंचने का प्रबंध करे।

    शनिवार को चुनाव आयोग को सौंपे गए ज्ञापन में कांग्रेस ने कहा कि गोपनीयता का सम्मान करते हुए मतदान केंद्र के भीतर भी सीसीटीवी लगाए जाएं।

    संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएं। ज्ञापन में मतदान और वोटों की गिनती से जुड़ी सूचनाएं तत्काल जारी करने की मांग की गई है।

    पार्टी ने चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि वह किसी ऐसे अधिकारी को समन्वय के लिए अधिकृत करे, जिनसे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि किसी भी समय अपनी शिकायत साझा कर सकें।

    यह गारंटी करे कि किसी पोलिंग बूथ एजेंट के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। भाषण में हेट स्पीच की पहचान के लिए भी अलग प्रबंध करने की मांग की गई है।

    प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार, विधायक दल के नेता डॉ. शकील अहमद खान, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कौकब कादरी एवं पार्टी के नेता संजय पांडेय शामिल थे।

