    ट्रैफिक चालान लिंक पर क्‍ल‍ि‍क करने में बरतें सावधानी; परिवहन सचिव ने क‍िया आगाह, दी ये सलाह

    By Sunil Raj Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 06:18 PM (IST)

    परिवहन विभाग ने नागरिकों को ट्रैफिक चालान के नाम पर भेजे जा रहे फर्जी लिंक और संदेशों से सावधान रहने की अपील की है। साइबर अपराधी फर्जी वेबसाइट लिंक भे ...और पढ़ें

    परिवहन व‍िभाग की सलाह, आध‍िकारिक वेबसाइट का ही करें उपयोग। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    राज्य ब्यूरो, पटना। परिवहन विभाग ने आम नागरिकों को ट्रैफिक चालान के नाम पर भेजे जा रहे फर्जी लिंक और संदेशों से सतर्क रहने की अपील की है।

    असल में हाल के दिनों में यह देखा गया है कि कुछ साइबर अपराधी मोबाइल संदेश (एसएमएस-वाट्सअप) के माध्यम से ट्रैफिक नियम उल्लंघन के नाम पर चालान भुगतान के लिए फर्जी वेबसाइट लिंक भेज रहे हैं, जिससे लोगों की गाढ़ी कमाई और व्यक्तिगत जानकारी खतरे में पड़ रही है। 

    चालान से जुड़ी लिंक का करें सत्‍यापन 

    प्रदेश के परिवहन सचिव राज कुमार ने बुधवार को कहा कि यदि किसी व्यक्ति को चालान से जुड़ी कोई लिंक मिलती है तो पहले उसका सत्यापन करें।

    किसी भी स्थिति में ऐसे संदिग्ध या अनजान लिंक पर क्लिक न करें। ऐसे लिंक के माध्यम से किया गया भुगतान किसी भी वास्तविक ट्रैफिक चालान को समाप्त नहीं करता, बल्कि इससे बैंक विवरण, ओटीपी और व्यक्तिगत जानकारी चोरी होने की आशंका रहती है। 

    राज कुमार ने कहा है कि ट्रैफिक चालान की स्थिति जांचने और भुगतान करने के लिए केवल भारत सरकार के अधिकृत पोर्टल echallan.parivahan.gov.in का ही उपयोग करें।

    आध‍िकारिक वेबसाइट पर लें चालान की जानकारी 

    नागरिक स्वयं ब्राउजर में आधिकारिक वेबसाइट टाइप कर चालान की जानकारी देखें और उसी पोर्टल के माध्यम से भुगतान करें।

    विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे स्वयं सतर्क रहें और अपने परिवारजनों एवं परिचितों को भी इस प्रकार के साइबर फ्राॅड से बचाव के प्रति जागरूक करें, ताकि किसी भी प्रकार की आर्थिक क्षति से बचा जा सके।