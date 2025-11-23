'बंद पड़ी चीनी मिलों को खोलना प्राथमिकता', पदभार ग्रहण कर बोले मंत्री संजय कुमार
बिहार के गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने पदभार संभालते ही बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने की प्राथमिकता बताई। उन्होंने गन्ना किसानों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया और कहा कि सरकार उनकी आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
राज्य ब्यूरो, पटना। नए गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने शनिवार को पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि बंद पड़ी चीनी मिलों को खोलना उनकी प्राथमिकता होगी।
पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार गन्ना किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इसी क्रम में विभाग की सभी प्रक्रियाओं को तेज़, पारदर्शी और तकनीक-आधारित बनाया जाएगा।
बंद चीनी मिलों को खोलने के लिए विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। किसानों और गन्ना उद्योग दोनों को लाभ मिल सके। ईख आयुक्त अनिल कुमार झा ने मंत्री को बिहार राज्य गुड़ प्रोत्साहन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना तथा गन्ना यंत्रीकरण योजना सहित विभाग की प्रमुख योजनाओं की जानकारी दी।
मंत्री ने निर्देश दिया कि गन्ना किसानों को समय पर ईख मूल्य भुगतान, गन्ना उत्पादन की सुगम प्रक्रिया और मिल संचालन से जुड़ी सभी गतिविधियों में सरलता, गति और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने कहा कि विभागीय कार्यों में नवाचार, तकनीकी पारदर्शिता और ज़मीनी निगरानी को मजबूत करना अनिवार्य है, ताकि प्रत्येक योजना का लाभ सीधे किसानों तक बिना देरी पहुंचे।
