'बंद पड़ी चीनी मिलों को खोलना प्राथमिकता', पदभार ग्रहण कर बोले मंत्री संजय कुमार

राज्य ब्यूरो, पटना। नए गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने शनिवार को पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि बंद पड़ी चीनी मिलों को खोलना उनकी प्राथमिकता होगी।

पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार गन्ना किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इसी क्रम में विभाग की सभी प्रक्रियाओं को तेज़, पारदर्शी और तकनीक-आधारित बनाया जाएगा।

बंद चीनी मिलों को खोलने के लिए विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। किसानों और गन्ना उद्योग दोनों को लाभ मिल सके। ईख आयुक्त अनिल कुमार झा ने मंत्री को बिहार राज्य गुड़ प्रोत्साहन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना तथा गन्ना यंत्रीकरण योजना सहित विभाग की प्रमुख योजनाओं की जानकारी दी।