Bihar Politics: तेजस्वी यादव का वादा: सत्ता में आए तो SC/ST को मिलेगा सामाजिक न्याय, 'DALIT' का बताया फुलफॉर्म
तेजस्वी यादव ने भाजपा पर आरक्षण समाप्त करने का आरोप लगाया और राजद के रहते ऐसा न होने की बात कही। उन्होंने वंचितों को आवाज देने और सत्ता में आने पर अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा वर्ग के साथ न्याय करने का वादा किया। डिग्रीधारियों को नौकरी और विदेश में शिक्षा का अवसर देने की बात कही। एससी-एसटी एक्ट समर्थकों पर मुकदमे वापस लेने का वादा किया।
मुझे सत्ता मिली, तो अनुसूचित जाति-जनजाति, अति-पिछड़ा वर्ग के साथ आर्थिक न्याय होगा। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक समिति बनाई जाएगी, ताकि इन वर्गों की सामाजिक, शैक्षणिक प्रगति हो सके।
सरकार बनने पर जो भी डिग्रीधारी हैं, उनको नौकरी दी जाएगी। वेटनरी कॉलेज के मैदान में आयोजित आंबेडकर दलित-आदिवासी अधिकार संवाद में न्याय संकल्प पत्र जारी करते हुए तेजस्वी ने समाज विशेष के उत्थान के लिए 17 पहलुओं पर काम करने की प्रतिबद्धता जताई।
वादा किया कि सत्ता मिलने पर अनुसूचित जाति-जनजाति के प्रतिभावान बच्चों को विदेश में पढ़ने का मौका मिलेगा। उद्यमिता, ठेकेदारी व व्यापार के लिए पांच हजार करोड़ का कोष बनेगा। एससी-एसटी एक्ट के समर्थन में आंदोलन करने वालों पर हुआ मुकदमा समाप्त होगा।
आंदोलनकारियों को आंबेडकर सेनानी घोषित करते हुए सम्मान और पुरस्कार राशि दी जाएगी। तेजस्वी ने दलित का फुलफार्म भी अपने तरीके से समझाया। कहा कि डी से दृढ़ संकल्प, ए से आत्मसम्मान, एल से लीडरशिप (नेतृत्व) आइ से इंसाफ और टी से तरक्की है।
बहुजन विनम्र है, लेकिन कमजोर नहीं। राजद एससी-एसटी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवचंद्र राम, प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार साधु उर्फ साधु पासवान आदि समारोह में उपस्थित रहे।
बाद में मीडिया से बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि कुछ सेवानिवृत्त अधिकारी अपने लाभ के लिए मुख्यमंत्री के चेहरे का बेजा उपयोग कर रहे। एक दिन सबका पोल खुलेगा।
प्रधानमंत्री द्वारा लालू-राबड़ी राज पर किए गए आक्षेप पर कहा कि अपनी सरकार को लेकर कोई उपलब्धि गिनाने को नहीं रही, तो गाली दे रहे।
