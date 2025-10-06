तेजस्वी यादव ने भाजपा पर आरक्षण समाप्त करने का आरोप लगाया और राजद के रहते ऐसा न होने की बात कही। उन्होंने वंचितों को आवाज देने और सत्ता में आने पर अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा वर्ग के साथ न्याय करने का वादा किया। डिग्रीधारियों को नौकरी और विदेश में शिक्षा का अवसर देने की बात कही। एससी-एसटी एक्ट समर्थकों पर मुकदमे वापस लेने का वादा किया।

राज्य ब्यूरो, पटना। भाजपा पर आरक्षण और संविधान को समाप्त करने की मंशा का आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव ने रविवार को कहा कि राजद के रहते ऐसा हो नहीं सकता। लालू प्रसाद ने वंचित वर्ग को आवाज दी। मुझे सत्ता मिली, तो अनुसूचित जाति-जनजाति, अति-पिछड़ा वर्ग के साथ आर्थिक न्याय होगा। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक समिति बनाई जाएगी, ताकि इन वर्गों की सामाजिक, शैक्षणिक प्रगति हो सके। सरकार बनने पर जो भी डिग्रीधारी हैं, उनको नौकरी दी जाएगी। वेटनरी कॉलेज के मैदान में आयोजित आंबेडकर दलित-आदिवासी अधिकार संवाद में न्याय संकल्प पत्र जारी करते हुए तेजस्वी ने समाज विशेष के उत्थान के लिए 17 पहलुओं पर काम करने की प्रतिबद्धता जताई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वादा किया कि सत्ता मिलने पर अनुसूचित जाति-जनजाति के प्रतिभावान बच्चों को विदेश में पढ़ने का मौका मिलेगा। उद्यमिता, ठेकेदारी व व्यापार के लिए पांच हजार करोड़ का कोष बनेगा। एससी-एसटी एक्ट के समर्थन में आंदोलन करने वालों पर हुआ मुकदमा समाप्त होगा।