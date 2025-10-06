Darbhanga News ज्वैलरी व्यापारी के घर में चोरों ने बोला धावा: कारोबारी को पीटा, बाइक लूटकर फरार

दरभंगा के बहेड़ी बाजार में स्वर्ण व्यवसायी के घर में डकैती हुई। बदमाशों ने व्यवसायी और एक पड़ोसी को बंधक बनाकर पीटा और बाइक लूट ली। पुलिस ने लूटी हुई बाइक बरामद कर ली है और बदमाशों की तलाश जारी है। व्यवसायी ने बताया कि बदमाश तिजोरी खोलने में नाकाम रहे थे।

जागरण संवाददाता, दरभंगा। बहेड़ी थानाक्षेत्र के बहेड़ी बाजार स्थित बहेड़ा-बहेड़ी पथ में बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती देकर एक स्वर्ण व्यवसायी के प्रतिष्ठान सह आवास में धावा बोल दिया। जहां बदमाशों ने स्वर्ण व्यवसायी ध्रुव कुमार साह सहित दो लोगों का हाथ-पैर बांधकर जमकर धुनाई की।

हालांकि, जब तिजोरी को खोलने में बदमाश नाकाम हो गए तो दुकानदार को मारपीट कर अधमरा कर दिया और चौकी में बांधकर बाइक लूटकर फरार हो गए। उधर, लहेरियासराय थाने की पुलिस ने लहेरियासराय रैक प्वाइंट से स्वर्ण व्यवसायी की लूटी हुई बाइक लावारिस हालत में बरामद की है। घटना के संदर्भ व्यवसायी ध्रुव कुमार साह ने बताया कि उनका घर बहेड़ी बाजार में स्थित है। लेकिन, हाल के दिनों में बहेड़ा-बहेड़ी पथ में पेट्रोल पंप के पास एक मकान का निर्माण कर श्रीराम ज्वेलर्स नाम से दुकान खोले हैं। जहां आवास की भी व्यवस्था है। शनिवार की रात एक कमरे में उनका छोटा भाई सोया हुआ था। जबकि, दूसरे कमरे में स्वयं सोए थे। जहां तीन बजे रात्रि के आस-पास अचानक चार बदमाश उनके पास पहुंच गए और उठाकर तिजोरी की चाबी की मांग की।

बताया कि हम मालिक नहीं हैं, स्टाफ हैं। बावजूद, बात मानने को तैयार नहीं हुए और हाथ-पांव बांधकर चेहरे को कपड़ा से ढककर पिटाई करने लगे। काफी देर के बाद तिजोरी के पास ले गए और वहां पड़े कुछ चाबी से तिजोरी को खोलने की कोशिश करने लगे।

इस बीच लघुशंका कर रहे एक वृद्ध पड़ोसी की नजर खुले हुए गेट पर पड़ी। उसके आते ही बदमाशों ने उसे भी बांधकर पिटाई की। सुबह होने और नाकाम होने पर दुकान सह आवास के अंदर से बाइक लूटकर सभी बदमाश फरार हो गए।