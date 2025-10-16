Language
    RJD Congress Candidates 2025: सिंबल बांट रहे राजद-कांग्रेस, सूरजभान की पत्नी को मोकामा से टिकट

    By Arun Ashesh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 07:45 PM (IST)

    बिहार में महागठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद जारी है। राजद, कांग्रेस और अन्य दल बिना आधिकारिक सूची जारी किए ही अपने उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न आवंटित कर रहे हैं। राजद ने सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को मोकामा से और करिश्मा राय को परसा से उम्मीदवार बनाया है। भाकपा माले ने राजगीर से विश्वनाथ चौधरी को सिंबल दिया है।

    सिंबल बांट रहे राजद-कांग्रेस, सूरजभान की पत्नी को मोकामा से टिकट

    राज्य ब्यूरो, पटना। सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे में उत्पन्न विवाद के कारण महागठबंधन के कई दल बिना आधिकारिक सूची जारी किए उम्मीदवारों के बीच सिंबल बांट रहे हैं। राजद, कांग्रेस, भाकपा, माकपा और भाकपा माले ने पहले चरण में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के बीच सिंबल बांट दिया।

    राजद ने रालोजपा केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को मोकामा को उम्मीदवार बनाया है। सारण जिले के परसा विधानसभा क्षेत्र से राजद ने करिश्मा राय को उम्मीदवार बनाया है। वह पूर्व मुख्यमंत्री स्व. दारोगा प्रसाद राय की पौत्री हैं।

    उनकी एक पौत्री एश्वर्या राय से राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव की शादी हुई है। शुक्रवार को प्रथम चरण के 121 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन करने की अंतिम तिथि है।

    महागठबंधन के घटक दलों के बीच अभी तक सीटों का आधिकारिक तौर पर बंटवारा नहीं हुआ है। घटक दल एक दूसरे की दावे वाली सीटों पर भी उम्मीदवार दे रहे हैं।

    भाकपा माले ने राजगीर सुरक्षित सीट से विश्वनाथ चौधरी को सिंबल दे दिया है। बेगूसराय के बछवाड़ा में भाकपा के अवधेश राय और कांग्रेस के गरीब दास आमने-सामने आ गए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से भी उम्मीदवारों को सिंबल दिए जा रहे हैं।

