Bihar Politics: भाजपा के एक और विधायक हुए बागी, इस सीट से निर्दलीय दाखिल किया नामांकन

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। बरौली विधानसभा क्षेत्र से पांच बार के विधायक व वरिष्ठ भाजपा नेता रामप्रवेश राय ने पार्टी से टिकट कटने के बाद बगावती तेवर अपना लिया हैं। गुरुवार को उन्होंने भाजपा से इस्तीफा देकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।

नामांकन में उनके सैकड़ों समर्थक मौजूद रहे। जिन्होंने भाजपा नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाते हुए विधानसभा चुनाव में एनडीए के समीकरण बिगाड़ने का दावा किया। समर्थकों का कहना था कि पार्टी ने अपने पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय किया है। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में विधायक रामप्रवेश राय ने कहा कि पार्टी ने उनके साथ विश्वासघात किया है।

उन्होंने बताया कि भाजपा नेतृत्व ने उन्हें आश्वस्त किया था कि उनका टिकट नहीं कटेगा और वे प्रचार कार्य में जुट जाएं, लेकिन अचानक बरौली विधानसभा सीट को जदयू के कोटे में देकर दूसरे प्रत्याशी को उम्मीदवार घोषित कर दिया गया।