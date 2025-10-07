Language
    Bihar NDA Seat Sharing: जदयू को मिल सकती हैं 105 सीटें, अब चिराग पासवान का क्या होगा?

    By BHUWANESHWAR VATSYAYAN Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 06:33 PM (IST)

    बिहार एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत तेज हो गई है। जदयू को लगभग 105 सीटें मिल सकती हैं लेकिन अंतिम घोषणा चिराग पासवान के साथ सहमति पर निर्भर है। कुछ सीटों का घटक दलों के साथ बदलाव भी संभव है। इस मुद्दे पर जदयू के वरिष्ठ नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी चर्चा की।

    सीट शेयरिंग काे ले उच्च स्तर पर कवायद तेज, जदयू को मिल सकती हैं 105 सीटें

    राज्य ब्यूरो, पटना। एनडीए में सीट शेयरिंग (Bihar NDA Seat Sharing) को लेकर मंगलवार को उच्च स्तर पर कवायद तेज हो गई। एनडीए से मिली सूचना के अनुसार, सोमवार की रात जदयू और भाजपा के बीच सीटों को लेकर उच्च स्तर पर विमर्श हुआ।

    यह बात सामने आ रही है कि जदयू को सीट शेयरिंग के तहत 105 सीटें मिल सकती हैं। चिराग पासवान के साथ सीटों को लेकर भाजपा के साथ सहमति बनने के बाद इस बारे में आधिकारिक घोषणा संभव है।

    दिल्ली में चिराग पासवान (Chirag Paswan) के साथ भाजपा के बड़े नेताओं की मंगलवार को बैठक हुई है। मंगल पांडेय भी उक्त बैठक में शामिल थे।

    जदयू की सीटों को लेकर मिली जानकारी के अनुसार 105 सीटों में पांच-छह सीटें ऐसी हैं जाे एनडीए घटक के साथ अदला-बदली हो सकती है। जदयुू कोर टीम के लोग इस मसले पर अभी कुछ नहीं बोल रहे। उनका कहना है कि अति शीघ्र सीट शेयरिंग पर मुहर लगेगी।

    वहीं, जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा और पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी काफी देर तक मुख्यमंत्री आवास में नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के साथ विमर्श करते रहे।

    इस संबंध में पूछे जाने पर विजय चौधरी ने कहा कि वे लोग नियमित रूप से मुख्यमंत्री के साथ विमर्श करते रहे हैं। आज की बैठक भी उसी कड़ी में थी।

