    MSME सेक्टर में स्थापित होंगे पांच लाख उद्योग, जीतन राम मांझी बोले- निरंतर आगे बढ़ रहा बिहार

    By Rajat Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 07:18 PM (IST)

    बिहार सरकार ने एमएसएमई सेक्टर में पांच लाख उद्योग स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि राज्य सरकार इस लक्ष्य को प ...और पढ़ें

    जीतन राम मांझी। (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, पटना। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) मंत्री जीतन राम मांझी ने शनिवार को कहा कि बिहार एमएसएमई सेक्टर में निरंतर आगे बढ़ रहा है।

    इस वित्तीय वर्ष में नवंबर महीने तक राज्य में एमएसएमई सेक्टर से आने वाली 4 लाख 79 हजार 446 इकाइयां लग चुकी हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में ही बिहार पांच लाख एमएसएमई इकाइयों के लक्ष्य को हासिल कर लेगा।

    केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर में जो विकास हुआ है, वह यह बताने के काफी है कि जल्द ही बिहार देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा होगा।

    बिहार ने एमएसएमई क्षेत्र में देश के 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाजी मारी है। केवल नौ ऐसे राज्य ही बिहार से आगे हैं, जो पहले से विकसित राज्यों की श्रेणी में आते हैं। जल्द ही बिहार इन्हीं विकसित राज्यों के साथ खड़ा होगा।

    विभागीय आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023-24 से पहले लघु उद्योगों के लगने के संख्या कम थी। वर्ष 2022-23 में इनकी संख्या 3 लाख 21 हजार 253, 2021-22 में 2 लाख 19 हजार 536 और 2020-21 में 89 हजार 788 थी।

    मांझी ने बिहार में एमएसएमई सेक्टर के अंदर हुए इस परिवर्तन का श्रेय केंद्र और राज्य सरकार की औद्योगिक नीति को भी दिया।

