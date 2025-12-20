दरभंगा में आय से अधिक संपत्ति का मामला, निगरानी ब्यूरो के रडार पर कनीय अभियंता अंसारूल हक

संवाद सहयोगी,गौड़ा बौराम (दरभंगा)। Bihar News : आय से अधिक संपत्ति के एक गंभीर मामले में अभियंत्रण संगठन डिविजन-वन में पदस्थापित कनीय अभियंता अंसारूल हक एक बार फिर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के रडार पर आ गए हैं।

सूत्रों के अनुसार, अंसारूल हक पर इससे पहले भी भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लग चुके हैं, लेकिन कथित प्रभावशाली पहुंच के कारण अब तक उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है।

प्रशासनिक अभिलेख बताते हैं कि दरभंगा के तत्कालीन जिला पदाधिकारी ने 12 मार्च 2022 को उप विकास आयुक्त को पत्र भेजकर लोकायुक्त कार्यालय, बिहार से प्राप्त एक परिवाद की जांच कराने का निर्देश दिया था।

यह मामला लोक परिवाद संख्या 26/2020 से जुड़ा है, जिसमें गौड़ा बौराम प्रखंड अंतर्गत वर्ष 2016 से 2020 के बीच संचालित मनरेगा योजनाओं में कथित अनियमितताओं का उल्लेख है।

परिवाद में आरोप लगाया गया है कि कनीय अभियंता (मनरेगा) अंसारूल हक द्वारा योजनाओं की मापी पुस्तिका में गड़बड़ी की गई। साथ ही आसी पंचायत के मुखिया शिवशंकर मिश्र और पंचायत सेवक रविंद्र झा पर भी योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता के आरोप लगाए गए हैं।