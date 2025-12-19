Jitan Ram Manjhi: वायरल बयान पर केंद्रीय मंत्री मांझी नाराज; बोले- मैंने तो मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसा कहा था
राज्य ब्यूरो, पटना। चुनावी प्रक्रिया को लेकर दिए गए बयान के बाद शुरू सियासत पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि मेरे बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी के उम्मीदवार और प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार के मनोबल को लेकर बयान दिया था जिसे तोड़ मरोड़कर ग़लत तरीक़े से पेश किया जा रहा है यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
साजिश की भी जताई आशंका
विवाद समझ से परे हैं कि कुछ लोग मेरे बयान को नासमझीवश गलत तरीके से परिभाषित कर रहे हैं या फिर किसी साज़िश के तहत ऐसा किया जा रहा है।
मांझी ने कहा कि देश के अंदर चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीक़े से कराने का श्रेय निर्वाचन आयोग को जाता है। मैंने तत्कालीन जिलाधिकारी अभिषेक सिंह की चर्चा चुनाव से पूर्व सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुँचाने में उनकी कुशल भूमिका को लेकर की थी।
यह बेहद दुखद है कि मेरे इस बयान को भी गलत तरीक़े से पेश किया जा रहा है। अगर सत्ता में रह कर चुनावों को प्रभावित किया जा सकता तो फिर देश में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाली कांग्रेस आज विपक्ष में नहीं बैठी होती है।
मांझी ब्रांड बन चुका
मांझी ने एक्स पर पोस्ट कर मामले में अपनी बात रखी है। पोस्ट में कहा है कि वे किसी से डरने वाले नहीं हैं। मांझी ने लिखा है, मेरे एक वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर वायरल करने वाले कुछ लोगों को लगता है कि मुसहर के लाल को बदनाम कर देंगे।
ऐसे लोगों को बता देना चाहता हूं कि अब कोई न अपमानित कर सकता है और न बेवकूफ बना सकता है। आसमान पर थूकने वालों तुम यह भूल कर रहे हो कि आसमान पर फेंका गया थूक तुम्हारे मुंह पर ही गिरेगा। अब मांझी ब्रांड हो चुका है।
