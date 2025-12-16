Language
    बिहार के सांसद का बेटा खेलेगा IPL 2026, केकेआर ने 30 लाख में खरीदा; पापा ने लिखा स्वीट मैसेज

    By Rajat Mourya Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 08:38 PM (IST)

    बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन आईपीएल 2026 में खेलते दिखेंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स ने सार्थक रंजन को 30 लाख रुपये में खरीदा ...और पढ़ें

    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, पूर्णिया। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन आईपीएल 2026 में खेलते नजर आएंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स ने सार्थक रंजन को 30 लाख रुपये में खरीदा है। सार्थक रंजन की आईपीएल में एंट्री से उनके पिता पप्पू यादव बेहद खुश हैं। पप्पू यादव ने खुद एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी।

    पप्पू यादव ने एक्स पर बेटे की फोटो शेयर कर लिखा, "बधाई बेटू... जमकर खेलो... अपने प्रतिभा के दम पर, अपनी पहचान बनाओ, अपनी चाहत पूरी करो! अब सार्थक के नाम से बनेगी हमारी पहचान!"

    बता दें कि सार्थक का बेस प्राइस 30 लाख रुपये था और वो इसी कीमत पर शाहरुख खान की सहमालिकाना हक वाली केकेआर में शामिल हुए हैं। सार्थक पहली बार आईपीएल में दिखेंगे।

    सार्थक रंजन का क्रिकेट करियर

    बता दें कि सार्थक रंजन का जन्म 25 सितंबर 1996 हुआ था। उनके पिता पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद हैं। सार्थक रंजन दिल्ली के लिए खेलते हैं। उन्होंने 2 जनवरी 2016 को 2015-16 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में T20 में डेब्यू किया।

    उन्होंने 25 फरवरी 2017 को 2016-17 विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली के लिए लिस्ट ए में डेब्यू किया। इसके बाद उन्होंने 20 नवंबर 2018 को 2018-19 रणजी ट्रॉफी में दिल्ली के लिए प्रथम श्रेणी में डेब्यू किया।

    उल्लेखनीय है कि सार्थक रंजन ने दिल्ली प्रीमियर लीग में कुल 9 मैचों में लगभग 448 रन बनाए थे। खासकर दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की ओर से खेलते हुए उनका प्रदर्शन बेहद प्रभावशाली रहा।

    अब सार्थक रंजन को अपनी प्रतिभा और दमदार बल्लेबाजी से आईपीएल के मंच पर खुद को साबित करने और फैंस को प्रभावित करने का बड़ा अवसर मिलेगा।

