बिहार के सांसद का बेटा खेलेगा IPL 2026, केकेआर ने 30 लाख में खरीदा; पापा ने लिखा स्वीट मैसेज

डिजिटल डेस्क, पूर्णिया। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन आईपीएल 2026 में खेलते नजर आएंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स ने सार्थक रंजन को 30 लाख रुपये में खरीदा है। सार्थक रंजन की आईपीएल में एंट्री से उनके पिता पप्पू यादव बेहद खुश हैं। पप्पू यादव ने खुद एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी।

