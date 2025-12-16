Language
    KKR, IPL Auction 2026 Live: कैमरन ग्रीन बन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी, केकेआर ने 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 02:58 PM (IST)

    KKR IPL 2026 Squad: तीन बार की आईपीएल विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस सीजन हैरान करने वाला फैसला लेते हुए अपने तूफानी ऑलराउंडर आंद्रे रसेल को रिलीज

    कोलकाता ने तीन बार जीता है आईपीएल का खिताब

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल-2026 की नीलामी से पहले बड़े फैसले किए हैं। टीम ने अपने स्टार ऑलराउंडर आंद्रे रसेल को रिटेन नहीं किया था। इस बात ने सभी को चौंका दिया था। हालांकि, रसेल कोलकाता में ही रहेंगे, लेकिन बतौर खिलाड़ी नहीं बल्कि पावर कोच। इसके अलावा टीम ने वेंकटेश अय्यर को भी रिलीज कर दिया। अब टीम के पास अपनी टीम को दोबारा बनाने का मौका है और उसकी मजबूत खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ने की होगी।

    कोलकाता वो टीम है जो 64.3 करोड़ का भारी भरकम पर्स लेकर उतर रही है और इसलिए वो अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के लिए बोली लगाने से पीछे नहीं हटेगी। टीम को अपने चौथे खिताब की इंतजार है।

    नीलामी के दिन खरीदे गए खिलाड़ी

    कैमरन ग्रीन - कैमरन ग्रीन का नाम आया। ऑस्‍ट्रेलियाई खिलाड़ी की बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये है। मुंबई इंडियंस ने सबसे पहले पैडल उठाया। राजस्‍थान रॉयल्‍स ने दूसरे नंबर पर पैडल उठाया। दोनों के बीच 2.60 करोड़ रुपये तक घमासान हुआ। फिर कोलकाता नाइटराइडर्स मैदान में उतरा और पैडल उठाया। मुंबई इंडियंस अपने पर्स के कारण रेस से बाहर हो गया। केकेआर और रॉयल्‍स के बीच भिड़ंत हुई। ग्रीन का दाम 12 करोड़ पार पहुंच गया। रॉयल्‍स और केकेआर के बीच घमासान जारी। रॉयल्‍स रेस से बाहर हुआ तो चेन्‍नई ने पैडल उठा दिया। 13.80 करोड़ रुपये पर सीएसके ने पैडल उठाया। केकेआर और सीएसके के बीच भिड़ंत शुरू हुई। आखिरकार, जोरदार टसल के बाद केकेआर की जीत हुई और उसने कैमरन ग्रीन को 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा।

    रिटेन किए गए खिलाड़ी

    रिंकू सिंह, अंगकृष रघुवंशी, रोवमैन पावेल, अजिंक्य रहाणे, मनीष पांडे, सुनील नरेन, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, उमरान मलिक।

    रिलीज किए गए खिलाड़ी

    आंद्रे रसेल, वेंकटेश अय्यर, क्विंटन डीकॉक, रहमानुल्लह गुरबाज, मोईन अली, स्पेंसर जॉनसन, एनरिख नॉर्खिया, चेतन सकारिया, लवनीथ सिसोदिया

    केकेआर का पूरा स्‍क्‍वाड

    रिंकू सिंह, अंगकृष रघुवंशी, रोवमैन पावेल, अजिंक्य रहाणे, मनीष पांडे, सुनील नरेन, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, उमरान मलिक, कैमरन ग्रीन (25.20 करोड़ रुपये)