Bihar Politics: महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर टेंशन, अब सोनिया-लालू निकालेंगे बीच का रास्ता?

पटना में महागठबंधन की समन्वय समिति की बैठक तेजस्वी यादव के आवास पर हुई लेकिन स्वास्थ्य कारणों से वे शामिल नहीं हो सके। सीट बंटवारे पर कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया क्योंकि कांग्रेस के दावों के कारण मामला अटका हुआ है। राजद को अब सोनिया गांधी के हस्तक्षेप की उम्मीद है। साझा घोषणा पत्र तैयार है जारी करने की तिथि समन्वय समिति तय करेगी।

राज्य ब्यूरो, पटना। सीटों पर समझौते के उद्देश्य से मंगलवार को महागठबंधन की समन्वय समिति की बैठक आनन-फानन में हुई। यह बैठक तेजस्वी के सरकारी आवास पर हुई, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से तेजस्वी उसमें सहभागी नहीं हुए, इसलिए समिति सीट साझेदारी और घोषणा-पत्र के संदर्भ में ठोस निर्णय नहीं ले सकी।

अंदरखाने के सूत्र बता रहे कि कांग्रेस के दावे के कारण सीट बंटवारे के अटके मामले पर अब राजद को सोनिया गांधी के हस्तक्षेप की आशा है। कांग्रेस और राजद के कुछ नेता चाह रहे कि सोनिया से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की मुलाकात कराई जाए, ताकि गतिरोध समाप्त हो सके।

मंगलवार की बैठक में राजद की ओर से प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल, सांसद संजय यादव, पूर्व मंत्री आलोक मेहता, कांग्रेस के बिहार प्रभारी अल्लावारू कृष्णा, शकील अहमद, माले के राज्य सचिव कुणाल एवं अन्य घटक दलों के प्रतिनिधि सम्मिलित रहे।

नाम नहीं छापने की शर्त पर एक नेता ने बताया कि कई सीटों पर जिच है। उन पर एक से अधिक दलों की दावेदारी है। शीर्ष नेतृत्व के हस्तक्षेप से ही निर्णय होगा। साझा घोषणा-पत्र भी लगभग तैयार हो चुका है, जिसे उप समिति ने समन्वय समिति के हवाले कर दिया है। इसे जारी करने की तिथि समन्वय समिति ही तय करेगी। तेजस्वी इसके अध्यक्ष हैं।