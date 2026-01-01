Bihar Bhumi: नए साल के पहले दिन जमीन मालिकों को तोहफा, राजस्व प्रशासन की मनमानी पर लगेगी रोक; सचिव ने लिखा लेटर

राज्य ब्यूरो, पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अपने अधिकारियों को संविधान का पाठ पढ़ाते हुए कहा है कि वे समान परिस्थिति वाले मामलों में समान निर्णय सुनिश्चित करें।

विभाग के अपर मुख्य सचिव सीके अनिल ने गुरुवार को जारी पत्र में कहा है कि सभी राजस्व पदाधिकारी संविधान के अनुच्छेद-14 और समता के सिद्धांत का अनिवार्य रूप से पालन करेंगे।

पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार के सात निश्चय तीन के लक्ष्य सबका सम्मान–जीवन आसान को साकार करने के लिए राजस्व प्रशासन में मनमानी पर रोक लगाना आवश्यक है।

भूमि सुधार जन कल्याण संवाद के दौरान यह तथ्य सामने आया कि कई मामलों में विधिक ज्ञान और प्रशिक्षण के अभाव में समान मामलों में भिन्न-भिन्न आदेश पारित किए जा रहे हैं। यह न केवल संविधान के अनुच्छेद-14 का उल्लंघन है, बल्कि लोक विश्वास को भी कमजोर करता है।