Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    IAS Promotion: बिहार में 26 IPS अफसरों को मिला प्रमोशन, रैंक बढ़ा लेकिन नहीं बदली कुर्सी

    By Sunil Raj Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 08:55 PM (IST)

    राज्य सरकार ने वर्ष के अंतिम दिन भारतीय पुलिस सेवा के प्रोन्नत अधिकारियों के पदों को उत्क्रमित करने का आदेश जारी किया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि ...और पढ़ें

    Hero Image

    बिहार के पुलिस अधिकारियों के पद उत्क्रमित। फाइल फोटो

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार सरकार ने वर्ष के अंतिम दिन पूर्व में प्रोन्नति प्राप्त कर चुके भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के पदों को उत्क्रमित करते हुए इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

    आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अधिकारियों के पद उत्क्रमित किए गए हैं। उनकी कुर्सी नहीं बदली गई है। जो जहां पदस्थापित हैं, वे अपने ही पद पर बने रहेंगे। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

    आदेश के अनुसार एडीजी मुख्यालय के पद पर तैनात कुंदन कृष्णन को डीजी रैंक में प्रोन्नत किया गया है। हालांकि वे एडीजी मुख्यालय के साथ एडीजी अभियान, विशेष कार्य पदाधिकारी स्थानिक आयुक्त कार्यालय दिल्ली के पद पर पूर्व की भांति बने रहेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसी प्रकार डीआइजी कोशी क्षेत्र सहरसा मनोज कुमार, डीआइजी साइबर अपराध व ईओयू संजय कुमार और डीआइजी विशेष कार्य बल विवेकानंद को आइजी में प्रोन्नति दी गई है। वे प्रोन्नति के बाद भी अपने पद पर बने रहेंगे।

    इनके अलावा इन्हें दी गई डीआइजी में प्रोन्नति

    • अवकाश कुमार - समादेष्टा, बिहार विशेष शस्त्र पुलिस-1, पटना
    • आनंद कुमार - एसएसपी, गया
    • कुमार आशीष - एसएसपी, सारण
    • रवि रंजन कुमार - समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी, बिहार
    • दीपक रंजन - बिहार विशेष शस्त्र पुलिस, बोधगया
    • इनामुल हक - एसपी रेल, पटना
    • आमिर जावेद - एसपी, कमजोर वर्ग व महिला प्रकोष्ठ, सीआईडी
    • अशोक कुमार सिंह - एसपी, मानवाधिकार आयोग
    • संजय कुमार सिंह - एसपी, एसटीएफ
    • राजीव रंजन (1) - एसपी, अपराध अभिलेख ब्यूरो
    • राकेश कुमार सिन्हा - एसपी, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो
    • नीरज कुमार सिंह - एसपी, आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस)
    • सुशांत कुमार सरोज - एसपी, बगहा
    • राजीव रंजन (2) - सहायक पुलिस महानिरीक्षक (क्यू)
    • रमन कुमार चौधरी - एसपी रेल, जमालपुर
    • मनोज कुमार तिवारी - एसपी, सिवान
    • शैलेश कुमार सिन्हा - एसपी, शिवहर
    • सत्यनारायण कुमार - समादेष्टा, अश्वारोही विशेष सशस्त्र पुलिस
    • रमा शंकर राय - समादेष्टा, विशेष शस्त्र पुलिस, मुजफ्फरपुर
    • सुशील कुमार - सहायक निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर
    • दिलनवाज अहमद - समादेष्टा, विशेष शस्त्र पुलिस-14, पटना