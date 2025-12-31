IAS Promotion: बिहार में 26 IPS अफसरों को मिला प्रमोशन, रैंक बढ़ा लेकिन नहीं बदली कुर्सी

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार सरकार ने वर्ष के अंतिम दिन पूर्व में प्रोन्नति प्राप्त कर चुके भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के पदों को उत्क्रमित करते हुए इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अधिकारियों के पद उत्क्रमित किए गए हैं। उनकी कुर्सी नहीं बदली गई है। जो जहां पदस्थापित हैं, वे अपने ही पद पर बने रहेंगे। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।



आदेश के अनुसार एडीजी मुख्यालय के पद पर तैनात कुंदन कृष्णन को डीजी रैंक में प्रोन्नत किया गया है। हालांकि वे एडीजी मुख्यालय के साथ एडीजी अभियान, विशेष कार्य पदाधिकारी स्थानिक आयुक्त कार्यालय दिल्ली के पद पर पूर्व की भांति बने रहेंगे।