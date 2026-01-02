राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना में पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया को गति देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब आयुष्मान कार्ड बनाने की जिम्मेदारी निजी एजेंसियों को सौंपी जाएगी। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। सरकार तीन निजी एजेंसियों का चयन करेगी, जिन्हें दक्षिण बिहार, मध्य बिहार और उत्तर बिहार के अलग-अलग जिलों का जिम्मा दिया जाएगा।

लोगों के घरों तक जाएगी एजेंसी स्वास्थ्य सुरक्षा समिति से मिली जानकारी के अनुसार चयनित एजेंसियों की टीम सीधे लोगों के घर-घर जाकर ऐसे पात्र लाभार्थियों की पहचान करेगी। जिन पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाए हैं उनकी पहचान करने के बाद आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से बड़ी संख्या में छूटे हुए पात्र लोगों को योजना का लाभ मिल सकेगा।

कार्ड बनाने केंद्रों पर नहीं आ रहे लोग स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के के अनुसार बिहार में पात्र लाभार्थियों की संख्या नौ करोड़ के करीब है। इनमें से अब तक 4.13 करोड़ रुपये से अधिक लोगों को आयुष्मान कार्ड दिए जा चुके हैं।

यदि किसी परिवार में पांच व्यक्ति हैं तो दो के कार्ड बन चुके हैं परंतु तीन सदस्यों ने कार्ड नहीं बनवाए। ऐसे पात्र व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें कार्ड देने और बनाने के लिए एजेंसी की व्यवस्था बनाई जा रही है ताकि लोगों को उनके घर या फिर गांव में शिविर लगाकर कार्ड बनाने की सहूलियत दी जा सके।