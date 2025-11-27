अंचल कार्यालयों को बिचौलियों से मुक्त कराना हमारी प्राथमिकता: विजय सिन्हा
बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अंचल कार्यालयों को बिचौलियों से मुक्त कराना सरकार की प्राथमिकता है। हर नागरिक को राजस्व सेवाएं आसानी से मिलें, यह सुनिश्चित किया जाएगा। अंचल कार्यालयों में वीएलई की मौजूदगी से लोगों को सही जानकारी और ऑनलाइन सेवा मिलेगी, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और काम समय पर होंगे।
राज्य ब्यूरो, पटना। उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि हमारी प्राथमिकता अंचल कार्यालयों को बिचौलियों से पूरी तरह मुक्त कराना है। सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक को सभी राजस्व सेवाएं आसानी से बिना किसी परेशानी और पूरी पारदर्शिता के साथ मिले।
वे गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अंचल कार्यालयों में वीएलई की मौजूदगी से लोगों को यथास्थान सही जानकारी, भरोसेमंद सलाह और तत्काल ऑनलाइन सेवा उपलब्ध होगी। इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी और जमीन-सम्बंधी काम समय पर पूरे होंगे।
उन्होंने आगे कहा, प्रशिक्षित वीएलई हमारे सभी ग्रामीण परिवारों के लिए मजबूत कड़ी साबित होंगे, इसलिए उनके आवासीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। इससे पहले वीएलई के दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के छठे बैच की शुरुआत करते हुए विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने वीएलई की भूमिका, जिम्मेदारियों और विभागीय अपेक्षाओं पर विस्तार से चर्चा की।
उन्होंने कहा कि यद्यपि अधिकतर सेवाएं आनलाइन उपलब्ध हैं, फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में सही जानकारी एवं मार्गदर्शन के अभाव में नागरिकों को कठिनाइयां होती हैं। अंचल कार्यालयों में वीएलई की प्रतिनियुक्ति से यह अंतर दूर होगा और लोगों को तुरंत परामर्श एवं सहायता मिल सकेगी।
सचिव जय सिंह ने ऑनलाइन सेवाओं समेत राजस्व अभिलेखों यथा नक्शा, खतियान, लगान रसीद, जमाबंदी पंजी पर विस्तृत परिचर्चा की। कार्यक्रम का संचालन विशेष कार्य पदाधिकारी नवाजिश अख्तर ने किया।
