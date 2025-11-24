राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय सिन्हा ने ग्रहण किया पद, म्यूटेशन पर दिया बड़ा बयान

Language
    By Sunil Raj Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 06:48 PM (IST)

    उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने राजस्व एवं भूमि सुधार और खान एवं भू-तत्व विभाग के मंत्री के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने राजस्व प्रशासन को पारदर्शी और भ्रष्टाचारमुक्त बनाने पर जोर दिया। म्यूटेशन की प्रक्रिया को सरल बनाने और भू-माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। सिन्हा ने वैध खनन को बढ़ावा देने और अवैध खनन पर रोक लगाने का भी आश्वासन दिया, जिससे बिहार के विकास और रोजगार में वृद्धि हो सके।

    विजय सिन्हा।

    राज्य ब्यूरो, पटना। उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार और खान एवं भू-तत्व विभाग के मंत्री ने सोमवार को अपने दोनों विभाग का पद ग्रहण कर लिया। राजस्व विभाग में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह व सचिव जय सिंह ने पुष्पगुच्छ देकर मंत्री का स्वागत किया। पद ग्रहण के बाद दोनों अधिकारियों ने मंत्री को विभाग में संचालित प्रमुख योजनाओं, प्रगतिशील कार्यों एवं भविष्य की प्राथमिकताओं की विस्तृत जानकारी दी।

    सिन्हा ने इस दौरान अपनी प्राथमिकताओं और कार्ययोजना सामने रखी। कहा कि राज्य के आम नागरिकों और भू-धारियों को पारदर्शी, संवेदनशील, समावेशी तथा प्रो-एक्टिव राजस्व प्रशासन उपलब्ध कराना विभाग की शीर्ष प्राथमिकता होगी। म्यूटेशन में आने वाली परेशानियों पर उन्होंने चिंता प्रकट किया।

    उन्होंने कहा कि इसमें सुधार हो, ताकि नागरिकों को त्वरित और सुविधाजनक सेवा मिल सके। साथ ही अंचल कार्यालय से लेकर विभागीय मुख्यालय तक कार्यप्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त और नागरिक-केंद्रित बनाने पर भी बल दिया जाएगा।

    उन्होंने कहा कि लैंड रिकॉर्ड पूरी तरह त्रुटिमुक्त, डिजिटल और सर्वसुलभ बनाने की दिशा में विभाग तेज कदम उठाएगा। अवैध गतिविधियों तथा उन्हें संरक्षण देने वाली शक्तियों के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए भू-माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

    खान एवं भू-तत्व विभाग का पद ग्रहण करने के बाद मंत्री सिन्हा ने कहा कि विभाग ने पिछले कुछ समय में अनेक ठोस और सकारात्मक कदम उठाए हैं, जिनके अच्छे परिणाम बिहार में दिख रहे हैं। अब विभाग का पूरा जोर वैध खनन को बढ़ावा देने, पारदर्शी नीतियों के जरिए हर वर्ग तक इसका लाभ पहुंचाने और बालू खनन के क्षेत्र में रोजगार के नए-नए अवसर सृजित करने पर है।

    उन्होंने कहा कि अवैध खनन पर पूरी तरह रोक लगेगी और खनिज संसाधनों का उपयोग बिहार के विकास और आम जनता के हित में होगा। वैध खनन से राजस्व बढ़ेगा, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। इससे पहले विभाग के सचिव, निदेशक एवं सभी वरीय अधिकारियों ने फूल-गुलदस्तों से उनका स्वागत किया।