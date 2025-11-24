राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय सिन्हा ने ग्रहण किया पद, म्यूटेशन पर दिया बड़ा बयान

राज्य ब्यूरो, पटना। उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार और खान एवं भू-तत्व विभाग के मंत्री ने सोमवार को अपने दोनों विभाग का पद ग्रहण कर लिया। राजस्व विभाग में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह व सचिव जय सिंह ने पुष्पगुच्छ देकर मंत्री का स्वागत किया। पद ग्रहण के बाद दोनों अधिकारियों ने मंत्री को विभाग में संचालित प्रमुख योजनाओं, प्रगतिशील कार्यों एवं भविष्य की प्राथमिकताओं की विस्तृत जानकारी दी।



सिन्हा ने इस दौरान अपनी प्राथमिकताओं और कार्ययोजना सामने रखी। कहा कि राज्य के आम नागरिकों और भू-धारियों को पारदर्शी, संवेदनशील, समावेशी तथा प्रो-एक्टिव राजस्व प्रशासन उपलब्ध कराना विभाग की शीर्ष प्राथमिकता होगी। म्यूटेशन में आने वाली परेशानियों पर उन्होंने चिंता प्रकट किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने कहा कि इसमें सुधार हो, ताकि नागरिकों को त्वरित और सुविधाजनक सेवा मिल सके। साथ ही अंचल कार्यालय से लेकर विभागीय मुख्यालय तक कार्यप्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त और नागरिक-केंद्रित बनाने पर भी बल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लैंड रिकॉर्ड पूरी तरह त्रुटिमुक्त, डिजिटल और सर्वसुलभ बनाने की दिशा में विभाग तेज कदम उठाएगा। अवैध गतिविधियों तथा उन्हें संरक्षण देने वाली शक्तियों के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए भू-माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

खान एवं भू-तत्व विभाग का पद ग्रहण करने के बाद मंत्री सिन्हा ने कहा कि विभाग ने पिछले कुछ समय में अनेक ठोस और सकारात्मक कदम उठाए हैं, जिनके अच्छे परिणाम बिहार में दिख रहे हैं। अब विभाग का पूरा जोर वैध खनन को बढ़ावा देने, पारदर्शी नीतियों के जरिए हर वर्ग तक इसका लाभ पहुंचाने और बालू खनन के क्षेत्र में रोजगार के नए-नए अवसर सृजित करने पर है।