'नीतीश पिता की तरह, बाप-बेटी के बीच...', बिहार हिजाब विवाद पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दिया रिएक्शन

राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हिजाब प्रकरण पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इस पूरे मामले को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हुए इसे विवाद मानने से साफ इनकार कर दिया है। शनिवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पूरे मामले पर संवेदनशीलता बरतते हुए कहा कि जहां रिश्ता पिता और पुत्री का हो, वहां विवाद की कोई गुंजाइश नहीं होती। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पूरे प्रकरण को विवाद का नाम देना ही अपने आप में एक दुखद बात है। राज्यपाल ने कहा कि पारिवारिक और भावनात्मक रिश्तों के बीच होने वाली बातों को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए।

राज्यपाल ने हिजाब मामले से जुड़ी छात्रा नुसरत परवीन की चर्चा करते हुए कहा कि नुसरत परवीन देश की बेटी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश की बेटियों के सम्मान और उनकी भावनाओं का ख्याल रखना सबकी जिम्मेदारी है।