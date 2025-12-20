Language
    बिहार हिजाब विवाद: हिजाब विवाद ने पकड़ा तूल, सही-गलत की बहस के बीच नीतीश कुमार पर उठे सवाल

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 02:36 PM (IST)

    पटना में 'हिजाब प्रकरण' ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़े इस मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और सामाजिक चिंता ...और पढ़ें

    हिजाब विवाद ने पकड़ा तूल (फोटो सोशल मीडिया)।

    राधा कृष्ण, पटना। पटना में सामने आया तथाकथित 'हिजाब प्रकरण' अब सिर्फ एक घटना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह बिहार की राजनीति, सामाजिक संवेदनशीलता और संवैधानिक मूल्यों से जुड़ी बड़ी बहस का रूप ले चुका है। एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ा यह मामला सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों से लेकर आम लोगों तक में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि घटना में क्या हुआ, बल्कि यह भी है कि इसे कैसे देखा और समझा जाना चाहिए।

    क्या है पूरा मामला

    दरअसल, एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान सामने आए दृश्य का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुईं। इन्हीं दृश्यों को लेकर यह आरोप और सवाल उठे कि क्या हिजाब जैसी धार्मिक पहचान से जुड़ी चीज के साथ सार्वजनिक मंच पर ऐसा व्यवहार उचित था। हालांकि, इस पूरे मामले को लेकर अलग-अलग व्याख्याएं सामने आईं। कुछ लोगों ने इसे अनजाने में हुआ क्षण बताया, तो कुछ ने इसे संवेदनशीलता के अभाव के तौर पर देखा।

    राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर

    मामले के सामने आते ही राजनीति गरमा गई। विपक्षी दलों ने इसे सम्मान और गरिमा से जोड़ते हुए सवाल उठाए। कुछ नेताओं ने कहा कि किसी भी महिला की धार्मिक पहचान या पहनावे के साथ सार्वजनिक रूप से छेड़छाड़ करना न केवल असंवेदनशील है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के भी खिलाफ है। उनके अनुसार, सत्ता में बैठे लोगों से अपेक्षा होती है कि वे समाज के हर वर्ग के प्रति अतिरिक्त सावधानी और सम्मान दिखाएं।

    वहीं, सत्तापक्ष के नेताओं ने मामले को बेवजह तूल देने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि घटना को संदर्भ से अलग कर पेश किया जा रहा है और इसे राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा पर सवाल उठाना उचित नहीं है और पूरे मामले को संयम से देखा जाना चाहिए।

    दिग्गज नेताओं की राय

    इस प्रकरण पर कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर के दिग्गज नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आईं। कुछ नेताओं ने कहा कि यह घटना हमें सार्वजनिक जीवन में मर्यादा और संवेदनशीलता की याद दिलाती है। उनका मानना है कि भले ही कोई कार्य अनजाने में हुआ हो, लेकिन सार्वजनिक मंच पर उसका संदेश दूर तक जाता है, इसलिए सावधानी जरूरी है।

    कुछ अन्य नेताओं ने इसे 'अनावश्यक विवाद' बताते हुए कहा कि देश और राज्य में इससे कहीं बड़े मुद्दे मौजूद हैं, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। उनके अनुसार, ऐसी घटनाओं को राजनीतिक रंग देने से समाज में गलत संदेश जाता है।

    • जावेद अख्तर, प्रसिद्ध गीतकार-लेखक ने कहा कि मुख्यमंत्री को बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चाहे वह खुद पर्दा प्रथा के समर्थक न हों, किसी महिला के हाजिब को हटाना सार्वजनिक रूप से स्वीकार्य नहीं है। छात्राओं और युवाओं ने विरोध जताया। उन्हें इज्जत, स्वायत्तता और धार्मिक पहचान का मुद्दा बताया गया। कई छात्राओं ने 'हिजाब हमारा आत्मसम्मान' जैसे नारे लगाए और प्रदर्शन किए।
    • इल्तिजा मुफ्ती, पीडीपी नेता की तरफ से श्रीनगर में FIR दर्ज करने की मांग की गई है और विरोध प्रदर्शन हुए।
    • राकेश टिकैत जैसे नेताओं ने भी मुख्यमंत्री के व्यवहार की आलोचना की और कहा कि महिला को बिना अनुमति छूना गलत है।
    • स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि यदि डॉ. नुसरत परवीन झारखंड में सेवा देना चाहती हैं तो राज्य सरकार उन्हें सरकारी चिकित्सक के रूप में नियुक्त करेगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि डॉ. नुसरत को तीन लाख रुपये तक का वेतन, मनचाही पोस्टिंग और सम्मानजनक कार्य वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा।

     

    समाज और आम लोगों की प्रतिक्रिया

    राजनीति से इतर आम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे महिला सम्मान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जोड़कर देख रहे हैं। उनका कहना है कि किसी भी महिला को अपने पहनावे और धार्मिक आस्था के अनुसार जीने का पूरा अधिकार है और सार्वजनिक मंचों पर इसका पूरा सम्मान होना चाहिए।

    वहीं, एक वर्ग ऐसा भी है जो इसे सोशल मीडिया द्वारा बढ़ाया गया विवाद मानता है। उनका तर्क है कि एक छोटे से क्षण को बार-बार दिखाकर समाज में अनावश्यक तनाव पैदा किया जा रहा है। इस वर्ग का मानना है कि संवाद और संयम से ही ऐसे मुद्दों का समाधान संभव है।

    धार्मिक और सामाजिक संगठनों की चिंता

    कुछ सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। उन्होंने अपील की है कि किसी भी धार्मिक प्रतीक या आस्था से जुड़ी चीज के प्रति संवेदनशीलता बरती जानी चाहिए। उनका कहना है कि भारत की विविधता ही उसकी ताकत है और ऐसे मामलों में आपसी सम्मान बनाए रखना सबसे जरूरी है।

    संवैधानिक और नैतिक पहलू

    कानूनी जानकारों का कहना है कि भारतीय संविधान हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत गरिमा का अधिकार देता है। ऐसे में किसी भी घटना का आकलन करते समय संवैधानिक मूल्यों को ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही, सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों के लिए नैतिक जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि उनके आचरण का असर समाज पर पड़ता है।

    सोशल मीडिया की भूमिका

    इस पूरे विवाद में सोशल मीडिया की भूमिका भी चर्चा में है। वीडियो और तस्वीरों के अलग-अलग हिस्सों को अलग संदर्भों में साझा किया गया, जिससे बहस और तेज हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया पर किसी भी संवेदनशील मुद्दे को साझा करने से पहले तथ्य और संदर्भ को समझना जरूरी है।

    आगे क्या?

    हिजाब प्रकरण ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि सार्वजनिक जीवन में मर्यादा, संवेदनशीलता और संवाद का संतुलन कैसे बनाया जाए। यह मामला राजनीति से आगे बढ़कर समाज के लिए आत्ममंथन का विषय बन गया है।