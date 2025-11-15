Bihar New CM: सियासी घड़ी की टिकटिक चालू, बस 48 घंटे इंतजार... पता चल गया नीतीश का पूरा प्लान
बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया सोमवार शाम से शुरू होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट बैठक के बाद राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। फिर एनडीए विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाने के बाद वे सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में हो सकता है। मुख्यमंत्री दिन भर विधायकों से मिलते रहे।
राज्य ब्यूरो, पटना। प्रदेश में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया सोमवार की शाम से विधिवत आरंभ होगी। सोमवार को राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे।
इसके बाद मुख्यमंत्री आवास में एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार पुन: राजभवन जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे।
कैबिनेट की बैठक में विधानसभा भंग करने को लेकर होगा निर्णय
राज्य कैबिनेट की बैठक वर्तमान विधानसभा को भंग किए जाने का निर्णय लिया जाएगा। इसके पूर्व सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आभार प्रकट किया जाएगा।
कैबिनेट के तुरंत बाद मुख्यमंत्री राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे
कैबिनेट की बैठक खत्म होने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री राजभवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। इसके बाद वह मुख्यमंत्री आवास लौटेंगे। वहां पहले से ही एनडीए विधायकों की उपस्थिति रहेगी।
विधिवत एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सोमवार को ही नीतीश एनडीए की सरकार बनाए जाने को ले अपना दावा पेश करेंगे।
गांधी मैदान में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी
इस प्रस्ताव पर मंथन हो रहा कि प्रचंड बहुमत के साथ आए एनडीए की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन की जगह गांधी मैदान में कराया जाए। इसके पूर्व भी दो बार नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है।
पूरे दिन नवनिर्वाचित विधायकों से मिलते रहे नीतीश
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे दिन नवनिर्वाचित विधायकों से मिलते रहे। सबसे पहले लोजपा (रा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने उनसे भेंट की। इसके बाद जीतनराम मांझी के पुत्र तथा नीतीश सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने उनसे भेंट की।
मुख्यमंत्री से मिलने वालों में जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, निर्वाचित विधायक श्याम रजक, रामकृपाल यादव, राहुल सिंह आदि शामिल हैं। शाम में भी मुख्यमंत्री ने विधायकों से भेंट की। मिलने वाले विधायकों में ज्यादा जदयू के थे।
यह भी पढ़ें- पहले तेज प्रताप बेदखल, अब रोहिणी ने फैमिली छोड़ी... लालू परिवार में 'क्लेश' की इनसाइड स्टोरी
यह भी पढ़ें- Bihar Politics: 'जब कुछ मंत्रियों पर...', BJP से निष्कासित होने पर गुस्साए आरके सिंह; बोले- मैंने इस्तीफा भेज दिया
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।