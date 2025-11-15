Bihar New CM: सियासी घड़ी की टिकटिक चालू, बस 48 घंटे इंतजार... पता चल गया नीतीश का पूरा प्लान

राज्य ब्यूरो, पटना। प्रदेश में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया सोमवार की शाम से विधिवत आरंभ होगी। सोमवार को राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री आवास में एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार पुन: राजभवन जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। कैबिनेट की बैठक में विधानसभा भंग करने को लेकर होगा निर्णय राज्य कैबिनेट की बैठक वर्तमान विधानसभा को भंग किए जाने का निर्णय लिया जाएगा। इसके पूर्व सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आभार प्रकट किया जाएगा। कैबिनेट के तुरंत बाद मुख्यमंत्री राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे कैबिनेट की बैठक खत्म होने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री राजभवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। इसके बाद वह मुख्यमंत्री आवास लौटेंगे। वहां पहले से ही एनडीए विधायकों की उपस्थिति रहेगी।

विधिवत एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सोमवार को ही नीतीश एनडीए की सरकार बनाए जाने को ले अपना दावा पेश करेंगे। गांधी मैदान में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी इस प्रस्ताव पर मंथन हो रहा कि प्रचंड बहुमत के साथ आए एनडीए की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन की जगह गांधी मैदान में कराया जाए। इसके पूर्व भी दो बार नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है।