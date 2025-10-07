Bihar Politics: 'महिलाओं को हर साल 30000 रुपये देगा महागठबंधन', दीपिका पांडेय सिंह ने किया एलान

झारखंड सरकार की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने बिहार सरकार पर गरीब परिवारों से किए वादे को पूरा न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जेडीयू सरकार ने हर गरीब के खाते में 2 लाख रुपये देने का वादा किया था लेकिन मात्र 10000 रुपये देकर धोखा दिया। उन्होंने भाजपा-जेडीयू पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि कैग की रिपोर्ट में करोड़ों का हिसाब नहीं मिला है।

राज्य ब्यूरो, पटना। झारखंड सरकार की पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा है कि जेडीयू सरकार ने प्रदेश के 94 लाख गरीब परिवारों से वादा किया था कि हर गरीब के खाते में 2-2 लाख रुपये व्यवसाय करने के लिए दिए जाएंगे, क्योंकि जातिगत सर्वे में बिहार की 64% आबादी अति गरीब पाई गई थी, मगर आज मोदी-नीतीश सरकार ने बिहारवासियों को धोखा दिया और मात्र 10000 रुपये बिहार की केवल 20% बहनों के खाते में डालकर विधानसभा चुनाव में सत्ता की भूख मिटाने का खेल खेला।

दीपिका सिंह मंगलवार को सदाकत आश्रम में प्रेस से बात कर रही रही। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और दूसरे कई नेता उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में भाजपा-जेडीयू ने लूट न की होती तो हर बहन के खाते में 70,000 रुपये आते। पिछले दो दशकों में भाजपा-जेडीयू सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दीं। कैग की रिपोर्ट में 70877.61 करोड़ का हिसाब नहीं मिला। गरीबों के लिए खर्च होने वाला पैसा गबन होने की आशंका कैग ने जताई है।

दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि बिहार में यदि महागठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार की महिलाओं को प्रत्येक वर्ष सरकार की ओर से ₹30000 की सहायता दी जाएगी। माई बहिन मान योजना का हवाला देखकर उन्होंने कहा हमने वादा किया है कि हर महिला के खाते में प्रत्येक महीने ढाई हजार रुपये जाएंगे।