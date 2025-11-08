Bihar Chunav: गुजरात मॉडल से लेकर बिहार में एक करोड़ नौकरी तक, जिग्नेश मेवाणी ने बोला हमला
गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवाणी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए उसे मजदूर विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि गुजरात में वादा पूरा न करने वाली भाजपा बिहार में झूठे वादे कर रही है। मेवाणी ने पीएम मोदी को झूठ का उस्ताद बताते हुए कहा कि वे गुजरात की कमियां छिपाते हैं। कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार और भाजपा पर निशाना साधा।
राज्य ब्यूरो,पटना। Bihar Elections: गुजरात प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष व विधायक अध्यक्ष जिग्नेश मेवाणी ने गुजरात के श्रम कानूनों पर करारा प्रहार किया है।
उन्होंने भाजपा को मजदूर विरोधी बताया और कहा कि जो भाजपा सरकार गुजरता में अपने दस लाख सरकारी नौकरी का वादा नहीं पूरा कर सकी वो बिहार में एक करोड़ सरकारी नौकरी देने का झूठा वादा कर रही है।
मेवाणी शनिवार को होटल मौर्य में प्रेस से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जहां विश्व में काम के घंटों को घटाकर सात घंटे करने की बहस चल रही है वहीं गुजरात माडल के नाम पर भाजपा ने श्रमिकों से 12 घंटे काम लेने का कानून बनाया हुआ है।
उन्होंने कहा कि बिहार में रोजी रोजगार की कमी के कारण बिहार के युवा, नौजवान, महिलाएं और सभी वर्ग के लोग पलायन कर वहां काम करने जाते हैं और यह भाजपा सरकार उनका शोषण कर रही है।
पीएम मोदी (PM Narendra Modi) को लेकर कहा कि मैं गुजरात से हूं और मैं जानता हूं कि इनका ड्रामा किस कदर होता है।
ये किस तरीके के गलत प्रैक्टिस से देश भर में गुजरात में व्याप्त गड़बडिय़ों को छिपा कर उसे बेहतरीन बताकर गुजरात की कमियां छिपाते हैं। पीएम मोदी झूठ, फर्जी वादों के उस्ताद हैं। प्रेस कांफ्रेंस में पवन खेड़ा व अन्य नेता मौजूद रहे।
कांग्रेस के नेताओं ने की ताबड़तोड़ प्रेस कांफ्रेंस
शनिवार को कांग्रेस के कई नेताओं ने अलग-अलग प्रेस कांफ्रेंस कर राज्य सरकार एवं भाजपा पर निशाना साधा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यसमिति के सदस्य एवं मीडिया सह पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने पहले प्रेस से बात की।
इसके बाद राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने सांसद डॉ अखिलेश प्रसाद सिंह के साथ संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस कर एनडीए पर हमला बोला। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी मीडिया से बात की।
