राज्य ब्यूरो,पटना। Bihar Elections: गुजरात प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष व विधायक अध्यक्ष जिग्नेश मेवाणी ने गुजरात के श्रम कानूनों पर करारा प्रहार किया है। उन्‍होंने भाजपा को मजदूर विरोधी बताया और कहा कि जो भाजपा सरकार गुजरता में अपने दस लाख सरकारी नौकरी का वादा नहीं पूरा कर सकी वो बिहार में एक करोड़ सरकारी नौकरी देने का झूठा वादा कर रही है। मेवाणी शनिवार को होटल मौर्य में प्रेस से बात कर रहे थे। उन्‍होंने कहा कि जहां विश्‍व में काम के घंटों को घटाकर सात घंटे करने की बहस चल रही है वहीं गुजरात माडल के नाम पर भाजपा ने श्रमिकों से 12 घंटे काम लेने का कानून बनाया हुआ है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने कहा कि बिहार में रोजी रोजगार की कमी के कारण बिहार के युवा, नौजवान, महिलाएं और सभी वर्ग के लोग पलायन कर वहां काम करने जाते हैं और यह भाजपा सरकार उनका शोषण कर रही है। पीएम मोदी (PM Narendra Modi) को लेकर कहा कि मैं गुजरात से हूं और मैं जानता हूं कि इनका ड्रामा किस कदर होता है। ये किस तरीके के गलत प्रैक्टिस से देश भर में गुजरात में व्याप्त गड़बडिय़ों को छिपा कर उसे बेहतरीन बताकर गुजरात की कमियां छिपाते हैं। पीएम मोदी झूठ, फर्जी वादों के उस्ताद हैं। प्रेस कांफ्रेंस में पवन खेड़ा व अन्य नेता मौजूद रहे।