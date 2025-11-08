बिहार चुनाव: कांग्रेस अध्यक्ष का पीएम मोदी पर हमला, शराबबंदी पर उठाए सवाल

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Assembly Elections: उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता अजय राय (UP Congress Leader Ajay Roy) ने कहा है कि बिहार में खुलेआम शराब बेची जा रही है। जिस राज्य ने शराबबंदी कानून बनाया लागू किया, उसी राज्य में इस कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने गया में शराब बिक्री का एक वीडियो भी साझा किया। अजय राय दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के बाद पटना में प्रेस प्रतिनिधियों से बात कर रहे थे। उन्‍होंने कहा कि नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जाते रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि किसी को यदि शराब चाहिए तो उसे सहजता से मिल जाएगी। उन्होंने गया में एक महिला द्वारा बेची जा रही शराब का वीडियो दिखाकर कहा कि महिला शराब की कीमत बता रही है और बेच भी रही है।

यही है शराबबंदी कानून की सच्चाई। उन्होंने कहा कि बिहार की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है और सीमावर्ती क्षेत्रों में घूमने के दौरान उन्होंने महसूस किया कि आम जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और अपनी वोट की ताकत से इस वोट चोरी करने वाली सरकार को सबक सिखाने को तैयार है।