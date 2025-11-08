Language
    बिहार चुनाव: कांग्रेस अध्यक्ष का पीएम मोदी पर हमला, शराबबंदी पर उठाए सवाल

    By Sunil Raj Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 08:16 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बिहार चुनावों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। साथ ही, उन्होंने बिहार की शराबबंदी नीति को विफल बताते हुए नीतीश सरकार पर हमला बोला और नीति की समीक्षा करने की मांग की।

    प्रेस से बात करते अजय राय। जागरण

    राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Assembly Elections: उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता अजय राय (UP Congress Leader Ajay Roy) ने कहा है कि बिहार में खुलेआम शराब बेची जा रही है।

    जिस राज्य ने शराबबंदी कानून बनाया लागू किया, उसी राज्य में इस कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने गया में शराब बिक्री का एक वीडियो भी साझा किया।

    अजय राय दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के बाद पटना में प्रेस प्रतिनिधियों से बात कर रहे थे। उन्‍होंने कहा कि नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जाते रहे हैं।

    लेकिन हकीकत यह है कि किसी को यदि शराब चाहिए तो उसे सहजता से मिल जाएगी। उन्होंने गया में एक महिला द्वारा बेची जा रही शराब का वीडियो दिखाकर कहा कि महिला शराब की कीमत बता रही है और बेच भी रही है।

    यही है शराबबंदी कानून की सच्चाई। उन्होंने कहा कि बिहार की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है और सीमावर्ती क्षेत्रों में घूमने के दौरान उन्होंने महसूस किया कि आम जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और अपनी वोट की ताकत से इस वोट चोरी करने वाली सरकार को सबक सिखाने को तैयार है।

    मैं वोट चोरी का पहला श‍िकार 


    अजय राय ने वाराणसी लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा के वोट चोरी का पहला शिकार वे स्वयं हो चुके हैं।

    पीएम मोदी के मुकाबले वे सात राउंड तक आगे थे इसके बाद चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आंकड़े आने बंद हो गए। इसके बाद मुझे पीछे कर दिया गया।

    इसी क्रम में उन्होंने कहा कि बिहार का हवाला देकर कहा यहां भी बड़ी साजिश थी, लेकिन राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को आइना दिखाया। उन्होंने कहा अब बिहार परिवर्तन के लिए तैयार है।

    सरकार के प्रति महिलाओं, युवाओं और किसानों के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के बीच जो आक्रोश था वह सरकार बदल रहा है। संवाददाता सम्मेलन में अभय दुबे, राजेश राठौड़, स्नेहाशीष वर्धन पाण्डेय सहित अन्य नेतागण मौजूद थे।