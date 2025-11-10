Bihar Phase 2 Voting: गया के पिछुलिया और रोहतास के रेहल गांव में पहली बार पड़ेंगे वोट

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार से नक्सलियों के प्रभाव कम होने का असर इस विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। कभी नक्सलियों का गढ़ रहे गया के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के छकरबंधा थाना अंतर्गत पिछुलिया और रोहतास जिले के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र रेहल गांव में पहली बार वोट डाले जाएंगे।

इसके अलावा छकरबंधा के तारचुआ में भी विधानसभा चुनाव के दौरान पहली बार वोटिंग होगी। इसके पहले पिछले साल लोकसभा चुनाव में तारचुआ में मतदान की प्रक्रिया अपनाई गई थी। पुलिस मुख्यालय के अनुसार, इस बार के विधानसभा चुनाव में कई दशकों के बाद ऐसा हुआ है, जब घोर उग्रवाद से प्रभावित जिलों में भी किसी भी मतदान केंद्र को स्थानांतरित नहीं किया गया है। कभी नक्सल प्रभावित रहे जमुई के बरहट थाना क्षेत्र के चोरमारा ग्राम में भी कुल 1011 मतदाता दूसरे चरण में अपने मूल स्थल पर मतदान करेंगे। जमुई, मुंगेर और लखीसराय जिले के उग्रवाद प्रभावित पहाड़ी एवं दुर्गम स्थलों में चोरमारा नक्सलवाद गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है।