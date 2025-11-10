Nitish Kumar: सुबह 1.30 घंटे तक अपने लोगों से फीडबैक लेते रहे नीतीश कुमार, लंच में खाया दाल-चावल

राज्य ब्यूरो, पटना। चुनावी सभाओं की भागम-भाग के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Bihar CM Nitish Kumar) सोमवार की सुबह इत्मीनान में थे। सुबह डेढ़ घंटे तक वह जदयू के वरिष्ठ नेताओं के साथ फीडबैक पर बात करते रहे। सुबह 10 बजे के करीब केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर, जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी व ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी को मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर बुलाया और 11.30 तक उनसे बात करते रहे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने नेताओं से उन इलाकों का फीडबैक लेते रहे जहां वे लोग चुनाव प्रचार में गए थे। पहले चरण के मतदान के बाद रिपोर्ट ली थी। अगले चरण के मतदान पर चर्चा हुई। बात इस पर भी शुरू हुई कि विपक्ष के झूठ का लोगों में क्या असर है।