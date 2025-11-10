Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Nitish Kumar: सुबह 1.30 घंटे तक अपने लोगों से फीडबैक लेते रहे नीतीश कुमार, लंच में खाया दाल-चावल

    By Bhuwaneshwar Vatsyayan Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 07:04 PM (IST)

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी व्यस्तताओं के बीच सोमवार सुबह जदयू नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने पहले चरण के मतदान और विपक्ष के बयानों के प्रभाव पर चर्चा की। नेताओं से उनके चुनाव प्रचार क्षेत्रों का फीडबैक लिया गया। नीतीश कुमार ने दोपहर के भोजन में दाल-चावल खाया और फिर अपनी दिनचर्या में वापस सक्रिय हो गए।

    prefferd source google
    Hero Image

    सुबह 1.30 घंटे तक अपने लोगों से फीडबैक लेते रहे नीतीश कुमार (PTI)

    राज्य ब्यूरो, पटना। चुनावी सभाओं की भागम-भाग के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Bihar CM Nitish Kumar) सोमवार की सुबह इत्मीनान में थे। सुबह डेढ़ घंटे तक वह जदयू के वरिष्ठ नेताओं के साथ फीडबैक पर बात करते रहे।

    सुबह 10 बजे के करीब केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर, जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी व ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी को मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर बुलाया और 11.30 तक उनसे बात करते रहे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने नेताओं से उन इलाकों का फीडबैक लेते रहे जहां वे लोग चुनाव प्रचार में गए थे। पहले चरण के मतदान के बाद रिपोर्ट ली थी। अगले चरण के मतदान पर चर्चा हुई। बात इस पर भी शुरू हुई कि विपक्ष के झूठ का लोगों में क्या असर है।

    इस पर सभी ने अपने-अपने अनुभव पर बात की। वोटिंग पैटर्न किस तरह से रहा इस पर भी बातें हुईं। कुछ प्रत्याशियों की रिपोर्ट पर खास तौर पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री इस दौरान पूरी तरह से आश्वस्त दिखे।

    चुनावी सभाओं को लेकर मुख्यमंत्री की व्यस्तता इस तरह की रहती थी कि वह दोपहर का भोजन हेलीकॉप्टर या फिर अगर सड़क मार्ग से चले तो अपने वाहन पर ही कर लिया करते थे। साथ में दालपूरी जाता था उनके लंच के लिए।

    काफी दिनों बाद उन्होंने चावल-दाल लंच में लिया। फीडबैक को लेकर अपने कोर ग्रुप के साथ अनौपचारिक विमर्श के बाद दोपहर 12 बजे के करीब वह अपनी दिनचर्या में फिर से सक्रिय हो गए।

    यह भी पढ़ें- Bihar Election 2025: बिहार चुनाव का निर्णायक दौर, अब जनता के हाथ सत्ता की चाबी

    यह भी पढ़ें- Bihar Politics: 'हम 18 नवंबर को शपथ लेंगे...', दूसरे फेज की वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव का एलान