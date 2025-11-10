Language
    Bihar Politics: 'हम 18 नवंबर को शपथ लेंगे...', दूसरे फेज की वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव का एलान

    Updated: Mon, 10 Nov 2025 06:27 PM (IST)

    विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए पर चुनाव जीतने के लिए हथकंडे अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एनडीए चुनाव आयोग और केंद्रीय पुलिस बल का दुरुपयोग कर रहा है। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के साथ मंच साझा करने का आरोप लगाया और कहा कि महागठबंधन की सरकार बनेगी और वह 18 नवंबर को शपथ लेंगे।

    प्रधानमंत्री ने आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों के साथ मंच साझा किया- तेजस्वी (PTI)

    राज्य ब्यूरो, पटना। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में जीत के लिए एनडीए हर तरह के हथकंडे अपना रहा है। वह चुनाव आयोग और केंद्रीय पुलिस बल की मदद ले रहा है। इसके बावजूद महागठबंधन की सरकार बनेगी। हम 18 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

    सोमवार को यहां पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि चुनाव प्रचार में एनडीए की ओर से सभी मर्यादाएं तोड़ी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों के साथ मंच साझा किया। भागलपुर के चर्चित सृजन घोटाला के आरोपी विपिन शर्मा की प्रधानमंत्री ने पीठ थपथपाई।

    उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसी सभा में बिहार के विकास के लिए अपना विजन पेश नहीं किया। वही सब कहा, जिससे पूरी दुनिया में बिहार की बदनामी हुई। उनका भाषण वेब सीरीज से प्रभावित था। चुनाव में धांधली के लिए भाजपा शासित राज्यों में तैनात केंद्रीय पुलिस बल की टुकड़ियों को यहां प्रतिनियुक्त किया गया है। नगालैंड से केंद्रीय पुलिस बल बुला लिया गया, लेकिन बगल के झारखंड और पश्चिम बंगाल में तेनात जवानों को बिहार चुनाव से दूर रखा गया।

    उन्होंने कहा, 68 प्रतिशत पुलिस पर्यवेक्षक भाजपा शासित राज्यों से बुलाए गए हैं। यह सब धांधली के लिए किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एनडीए के पक्ष में मतदान कराने के लिए अधिकारियों पर दबाव डाल रहे हैं।

    तेजस्वी ने कहा कि वोट लेने के लिए 30 हजार करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई। ये रुपये महिलाओं के बीच 10-10 हजार के हिसाब से बांटे गए। हमारी सरकार 14 जनवरी को महिलाओं के खाते में 30-30 हजार रुपये देगी।

    तेजस्वी ने कहा कि क्राइम, क्रप्शन और कम्युनिलिज्म के मामले में उनकी सरकार जीरो टोलरेंस के फार्मूला पर चलेगी। अपराधी किसी जाति, धर्म का हो, अगले साल के 26 जनवरी से पहले उन्हें जेल भेज दिया जाएगा।

    राजद के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी, सांसद डॉ. मीसा भारती, प्रो. मनोज कुमार झा, संजय यादव, पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता, कोषाध्यक्ष डॉ. सुनील कुमार सिंह, मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव एवं प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद भी संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित थे।

