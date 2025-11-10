Bihar Politics: 'हम 18 नवंबर को शपथ लेंगे...', दूसरे फेज की वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव का एलान

राज्य ब्यूरो, पटना। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में जीत के लिए एनडीए हर तरह के हथकंडे अपना रहा है। वह चुनाव आयोग और केंद्रीय पुलिस बल की मदद ले रहा है। इसके बावजूद महागठबंधन की सरकार बनेगी। हम 18 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

सोमवार को यहां पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि चुनाव प्रचार में एनडीए की ओर से सभी मर्यादाएं तोड़ी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों के साथ मंच साझा किया। भागलपुर के चर्चित सृजन घोटाला के आरोपी विपिन शर्मा की प्रधानमंत्री ने पीठ थपथपाई।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसी सभा में बिहार के विकास के लिए अपना विजन पेश नहीं किया। वही सब कहा, जिससे पूरी दुनिया में बिहार की बदनामी हुई। उनका भाषण वेब सीरीज से प्रभावित था। चुनाव में धांधली के लिए भाजपा शासित राज्यों में तैनात केंद्रीय पुलिस बल की टुकड़ियों को यहां प्रतिनियुक्त किया गया है। नगालैंड से केंद्रीय पुलिस बल बुला लिया गया, लेकिन बगल के झारखंड और पश्चिम बंगाल में तेनात जवानों को बिहार चुनाव से दूर रखा गया।

उन्होंने कहा, 68 प्रतिशत पुलिस पर्यवेक्षक भाजपा शासित राज्यों से बुलाए गए हैं। यह सब धांधली के लिए किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एनडीए के पक्ष में मतदान कराने के लिए अधिकारियों पर दबाव डाल रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि वोट लेने के लिए 30 हजार करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई। ये रुपये महिलाओं के बीच 10-10 हजार के हिसाब से बांटे गए। हमारी सरकार 14 जनवरी को महिलाओं के खाते में 30-30 हजार रुपये देगी।