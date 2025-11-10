डिजिटल डेस्‍क, पटना। Bihar Assembly Elections: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद (RJD Supremo Lalu Prasad) के बड़े बेटे और जनशक्‍त‍ि जनता दल के अध्‍यक्ष तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने बिहार विधानसभा चुनाव में महुआ सीट से अपनी जीत का दावा किया है।

उन्‍होंने कहा क‍ि परिणाम 14 नवंबर को पता चलेगा। वैसे उनकी पार्टी 10 से 15 सीटें जीतेगी। अपने बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहने वाले तेज प्रताप से जब मीडिया कर्मियों ने पूछा क‍िसकी सरकार बन रही है तो उन्‍होंने कहा-हम अंतर्यामी तो हैं नहीं न, रिजल्‍ट आने दीजिए।

मुख्‍यमंत्री आवास से अधिकारियों को धमकाने के आरोपों की बात पूछे जाने पर उन्‍होंने क‍िसी टिप्‍पणी से इंकार कर दिया। कहा-उन्‍हीं को पता होगा, उनसे ही पूछ लीजिए। वहीं सम्राट चौधरी के उम्र के संबंध में कोर्ट में याचिका दायर करने की बाबत उन्‍होंने हल्‍के-फुल्‍के अंदाज में कहा-गलत है उम्र तो सुधरवा लें। तेज प्रताप को मिली है वाई श्रेणी की सुरक्षा पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव को केंद्र सरकार ने वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है। इस बाबत तेज प्रताप ने कहा-उनकी जान को खतरा है। मेरे दुश्‍मन मुझे मरवा सकते हैं। अब तो हर कोई दुश्‍मन ही नजर आता है।