    तेज प्रताप यादव की पार्टी क‍ितनी सीटें जीतेंगी, बोले-अंतर्यामी नहीं हैं हम, फि‍र बताया आंकड़ा

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 03:44 PM (IST)

    राजद नेता तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी द्वारा जीती जाने वाली सीटों की संख्या पर अटकलें लगाते हुए कहा कि वे अंतर्यामी नहीं हैं, पर उन्होंने एक अनुमानित आंकड़ा दिया है। उन्होंने सटीक संख्या बताने में असमर्थता व्यक्त की, लेकिन विश्वास जताया कि उनकी पार्टी आगामी चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करेगी और पर्याप्त सीटें जीतेगी।

    Hero Image

    अपने उम्‍मीदवार के पक्ष में चुनावी सभा में पहुंचे तेज प्रताप यादव। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्‍क, पटना। Bihar Assembly Elections: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद (RJD Supremo Lalu Prasad) के बड़े बेटे और जनशक्‍त‍ि जनता दल के अध्‍यक्ष तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने बिहार विधानसभा चुनाव में महुआ सीट से अपनी जीत का दावा किया है। 

    उन्‍होंने कहा क‍ि परिणाम 14 नवंबर को पता चलेगा। वैसे उनकी पार्टी 10 से 15 सीटें जीतेगी। अपने बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहने वाले तेज प्रताप से जब मीडिया कर्मियों ने पूछा क‍िसकी सरकार बन रही है तो उन्‍होंने कहा-हम अंतर्यामी तो हैं नहीं न, रिजल्‍ट आने दीजिए।  

    मुख्‍यमंत्री आवास से अधिकारियों को धमकाने के आरोपों की बात पूछे जाने पर उन्‍होंने क‍िसी टिप्‍पणी से इंकार कर दिया। कहा-उन्‍हीं को पता होगा, उनसे ही पूछ लीजिए। 

    वहीं सम्राट चौधरी के उम्र के संबंध में कोर्ट में याचिका दायर करने की बाबत उन्‍होंने हल्‍के-फुल्‍के अंदाज में कहा-गलत है उम्र तो सुधरवा लें। 

    तेज प्रताप को मिली है वाई श्रेणी की सुरक्षा 

    पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव को केंद्र सरकार ने वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है। इस बाबत तेज प्रताप ने कहा-उनकी जान को खतरा है। मेरे दुश्‍मन मुझे मरवा सकते हैं। अब तो हर कोई दुश्‍मन ही नजर आता है। 

    हाल में भाजपा सांसद और फिल्‍म अभिनेता रवि कि‍शन से पटना एयरपोर्ट पर उनकी मुलाकात हुई थी। रवि क‍िशन ने कहा क‍ि भाजपा के दरवाजे खुले हुए हैं। 

    ऐसे में उनकी भाजपा से करीबी के कयास लगाए जाने लगे हैं। बहरहाल इस संबंध में अभी तेज प्रताप ने कुछ नहीं कहा है। 

    परिवार से निकाले जाने और पार्टी से निष्‍कासन के बाद तेज प्रताप ने अपनी नई पार्टी बनाई है। स्‍वयं महुआ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा है। उनकी पार्टी के कई उम्‍मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं। 

    उन्‍होंने अपनी पार्टी के उम्‍मीदवारों के पक्ष में जमकर चुनाव प्रचार किया है। इस दौरान उनके बयान, उनका अंदाज सबकुछ चर्चा में रहा। 