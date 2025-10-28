Nitish Vs Tejashwi: 50 से 70 सीटों का सियासी 'खेल', मुस्लिम वोटरों पर नजर; कौन मारेग बाजी?
बिहार में पहले चरण के चुनाव करीब आते ही राजद और जदयू मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं। तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून में संशोधन को रद करने की बात कही है, तो वहीं नीतीश कुमार ने मुस्लिम समुदाय को बिना भेदभाव के हक देने का दावा किया है। सीमांचल के जिलों में मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका निभाती है।
भुवनेश्वर वात्स्यायन, पटना। पहले चरण का चुनाव करीब आते ही मुस्लिम वोटरों को लेकर राजद और जदयू की दावेदारी अपने-अपने एंगल से है। इस क्रम में स्पष्टीकरण का मोड़ भी दिखता है। तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून पर मुस्लिम समाज के वोटरों पर अपने को केंद्रित किया। कई जगहों पर उन्होंने यह कहा कि उनकी सरकार आई तो वह वक्फ कानून के जो संशोधन आए हैं उसे डस्टबिन में फेंक देंगे।
दूसरी ओर, जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि जब वक्फ कानून बिल के रूप में आया था तब जदयू ने इस मसले पर संयुक्त संसदीय कमेटी के गठन का सुझाव दिया था। जदयू की सलाह पर संयुक्त संसदीय कमेटी का गठन भी किया गया। जब यह बिल पास हुआ तो जदयू के संशोधन को केंद्र में रख गया। कानून तो कानून है उसे कोई उसे डस्टबीन में कैसे फेंक सकता है।
मुस्लिम समाज के वोटरों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी परामर्श दे रहे कि उनकी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के मुस्लिम समाज के लोगों को उनका पूरा हक दिया है। हर क्षेत्र में उचित प्रतिनिधित्व मिल रहा। राजद का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों ने मुस्लिम समुदाय का इस्तेमाल सिर्फ वोट के लिए किया और उन्हें कोई हिस्सेदारी नहीं दी।
जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नीतीश कुमार (Nitish Kumar) इस बात को भी आगे कर रहे कि विधानसभा चुनाव के समय कुछ लोग फिर से अपने आप को मुस्लिम समुदाय का हितैषी बताने में जुट गए हैं। सिर्फ मुस्लिम वर्ग के लोगों का वोट हासिल करने के लिए तरह-तरह की लालच और हथकंडे अपनाए जा रहे।
नीतीश कुमार एडवाइजरी के अंदाज में मुस्लिम समाज को यह भी कह रहे कि उनकी सरकार ने उनके समाज के लिए काम किया है उसे याद रखिए और उसके आधार पर तय कीजिए कि वोट किसे देना है।
बता दें कि बिहार में मुस्लिमों की आबादी लगभग 17.7 प्रतिशत है। यह आबादी बिहार के 50 से 70 विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव में निर्णायक भूमिका है। सीमांचल के जिले मसलन किशनगंज, कटिहार, अररिया व पूर्णिया जिले में मुस्लिम वोटराें की संख्या 40 प्रतिशत तक है।
किशनगंज में 68 प्रतिशत, कटिहार में 44, अररिया में 43 और पूर्णिया में 39 प्रचिशत मुस्लिम आबादी है। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में 19 मुस्लिम विधायक चुने गए जो कुल विधायकों का आठ प्रतिशत है।
