Nitish Vs Tejashwi: 50 से 70 सीटों का सियासी 'खेल', मुस्लिम वोटरों पर नजर; कौन मारेग बाजी?

भुवनेश्वर वात्स्यायन, पटना। पहले चरण का चुनाव करीब आते ही मुस्लिम वोटरों को लेकर राजद और जदयू की दावेदारी अपने-अपने एंगल से है। इस क्रम में स्पष्टीकरण का मोड़ भी दिखता है। तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून पर मुस्लिम समाज के वोटरों पर अपने को केंद्रित किया। कई जगहों पर उन्होंने यह कहा कि उनकी सरकार आई तो वह वक्फ कानून के जो संशोधन आए हैं उसे डस्टबिन में फेंक देंगे।

दूसरी ओर, जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि जब वक्फ कानून बिल के रूप में आया था तब जदयू ने इस मसले पर संयुक्त संसदीय कमेटी के गठन का सुझाव दिया था। जदयू की सलाह पर संयुक्त संसदीय कमेटी का गठन भी किया गया। जब यह बिल पास हुआ तो जदयू के संशोधन को केंद्र में रख गया। कानून तो कानून है उसे कोई उसे डस्टबीन में कैसे फेंक सकता है।

मुस्लिम समाज के वोटरों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी परामर्श दे रहे कि उनकी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के मुस्लिम समाज के लोगों को उनका पूरा हक दिया है। हर क्षेत्र में उचित प्रतिनिधित्व मिल रहा। राजद का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों ने मुस्लिम समुदाय का इस्तेमाल सिर्फ वोट के लिए किया और उन्हें कोई हिस्सेदारी नहीं दी।

जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नीतीश कुमार (Nitish Kumar) इस बात को भी आगे कर रहे कि विधानसभा चुनाव के समय कुछ लोग फिर से अपने आप को मुस्लिम समुदाय का हितैषी बताने में जुट गए हैं। सिर्फ मुस्लिम वर्ग के लोगों का वोट हासिल करने के लिए तरह-तरह की लालच और हथकंडे अपनाए जा रहे।