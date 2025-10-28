Bihar Politics: फाइनल हो गया NDA में CM फेस! चिराग पासवान ने खुद लिया इस कद्दावर नेता का नाम

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। लगातार राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है। वोटिंग की डेट के नतदीक आते ही अब सीएम फेस को लेकर चर्चा शुरू होने लगी है। एक तरफ महागठबंधन है जिसने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है। दूसरी तरफ, एनडीए ने अभी तक आधिकारिक रूप से किसी भी नाम पर मुहर नहीं लगाई है। हालांकि, अब एनडीए के नेता चिराग पासवान ने खुद सीएम फेस को लेकर बड़ा बयान दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

28 अक्टूबर को पटना में जब पत्रकारों ने चिराग से एनडीए के मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर सवाल किया तो उन्होंने ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आखिर एक ही घोषणा कितनी बार की जाएगी? Patna, Bihar: On NDA’s Chief Ministerial face, Union Minister Chirag Paswan says, "How many times will the same announcement be made? Chief Minister Nitish Kumar is leading the elections and as the Home Minister has already mentioned, MLAs will come and MLAs will elect, this is… pic.twitter.com/igcDqtyPeE — IANS (@ians_india) October 28, 2025 चिराग ने किया शाह के बयान का जिक्र चिराग ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव का नेतृत्व कर रहे हैं और जैसा कि गृह मंत्री पहले ही उल्लेख कर चुके हैं, विधायक आएंगे और विधायक चुनेंगे, यह सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जब लोग राजस्थान का उदाहरण देते हैं, तो वे भूल जाते हैं कि वहां एक पार्टी चुनाव लड़ रही थी और उस पार्टी ने पहले ही अपना सीएम चेहरा घोषित कर दिया था..." इस दौरान चिराग ने यह भी कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी पार्टी से जितने भी विधायक जीतकर आएंगे वे सभी नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री चुनेंगे।

चिराग का महागठबंधन पर निशाना, सहनी को भी आड़े हाथ लिया चिराग ने सीएम फेस को लेकर महागठबंधन पर निशाना भी साधा। चिराग ने कहा कि आज महागठबंधन कह रहा है कि उसने सीएम फेस का एलान कर दिया, लेकिन ये घोषणा किस तरह से हुई उसे सभी ने देखा है। कैसे जोर-जबरदस्ती से धमकाकर और डर दिखाकर (तेजस्वी ने) अपने नाम का एलान कराया है, वो किसी से छिपा नहीं है।