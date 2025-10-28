Language
    Bihar Politics: फाइनल हो गया NDA में CM फेस! चिराग पासवान ने खुद लिया इस कद्दावर नेता का नाम

    By Rajat Mourya Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 03:06 PM (IST)

    बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि एनडीए ने अभी तक कोई नाम तय नहीं किया है। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, चुनाव का नेतृत्व वो कर रहे हैं। उन्होंने महागठबंधन पर डरा-धमका कर नाम घोषित कराने का आरोप लगाया और मुकेश सहनी पर भी कटाक्ष किया।

    लोजपा (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। PTI

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। लगातार राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है। वोटिंग की डेट के नतदीक आते ही अब सीएम फेस को लेकर चर्चा शुरू होने लगी है।

    एक तरफ महागठबंधन है जिसने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है। दूसरी तरफ, एनडीए ने अभी तक आधिकारिक रूप से किसी भी नाम पर मुहर नहीं लगाई है। हालांकि, अब एनडीए के नेता चिराग पासवान ने खुद सीएम फेस को लेकर बड़ा बयान दिया है।

    28 अक्टूबर को पटना में जब पत्रकारों ने चिराग से एनडीए के मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर सवाल किया तो उन्होंने ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आखिर एक ही घोषणा कितनी बार की जाएगी?

    चिराग ने किया शाह के बयान का जिक्र

    चिराग ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव का नेतृत्व कर रहे हैं और जैसा कि गृह मंत्री पहले ही उल्लेख कर चुके हैं, विधायक आएंगे और विधायक चुनेंगे, यह सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जब लोग राजस्थान का उदाहरण देते हैं, तो वे भूल जाते हैं कि वहां एक पार्टी चुनाव लड़ रही थी और उस पार्टी ने पहले ही अपना सीएम चेहरा घोषित कर दिया था..."

    इस दौरान चिराग ने यह भी कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी पार्टी से जितने भी विधायक जीतकर आएंगे वे सभी नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री चुनेंगे।

    चिराग का महागठबंधन पर निशाना, सहनी को भी आड़े हाथ लिया

    चिराग ने सीएम फेस को लेकर महागठबंधन पर निशाना भी साधा। चिराग ने कहा कि आज महागठबंधन कह रहा है कि उसने सीएम फेस का एलान कर दिया, लेकिन ये घोषणा किस तरह से हुई उसे सभी ने देखा है। कैसे जोर-जबरदस्ती से धमकाकर और डर दिखाकर (तेजस्वी ने) अपने नाम का एलान कराया है, वो किसी से छिपा नहीं है।

    चिराग यहीं नहीं रुके। उन्होंने विकासशील इंसान पार्टी के चीफ मुकेश सहनी को भी आड़े हाथों लिया। लोजपा (रामविलास) के अध्यक्ष ने कहा कि कितनी सिफारिश और विनती के बाद मुकेश सहनी ने खुद को डिप्टी सीएम का फेस अनाउंस कराया है, वो सभी जानते हैं। उनका समाज भी देख रहा है।

    गौरतलब है कि इससे पहले एक मीडिया आउटलेट को दिए इंटरव्यू में भी चिराग कह चुके हैं कि वो नीतीश कुमार 14 नवंबर को फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेगी।

    (समाचार एजेंसी IANS के इनपुट के साथ)

