    बिहार चुनाव 2025: लालू का नीतीश और एनडीए पर तीखा प्रहार, कहा- 6 और 11, NDA नौ दो ग्यारह

    By Digital Desk Edited By: Radha Krishna
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 11:25 AM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों की घोषणा के बाद राजद सुप्रीमो लालू यादव ने एनडीए पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 6 और 11 नवंबर को होने वाले मतदान के बाद एनडीए की विदाई तय है। लालू यादव ने एनडीए सरकार को भ्रष्ट बताया और कहा कि इस बार बिहार की जनता बदलाव चाहती है।

    लालू का नीतीश और एनडीए पर तीखा प्रहार

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान होते ही सियासी पारा चढ़ गया है। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने चुनाव आयोग की घोषणा के बाद एनडीए पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने ट्विट कर लिखा, "छह और ग्यारह NDA नौ दो ग्यारह", जिसका अर्थ है कि 6 और 11 नवंबर को होने वाले मतदान के बाद एनडीए की विदाई तय है।

    लालू यादव का यह बयान बिहार की सियासत में गरमाहट ला दिया है। उनका कहना है कि एनडीए की सरकार सत्ता में वापसी नहीं करेगी, इस बार विदाई तय है।

    लालू यादव लगातार सीएम नीतीश और एनडीए पर हमलावर रहते हैं, उनका कहना है "मुख्यमंत्री बदलेंगे, सरकार बदलेंगे"।

    बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में होगा। पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होगी। 14 नवंबर को मतगणना होगी और 16 नवंबर तक चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह खत्म हो जाएगी।

    लालू यादव ने पहले भी कहा था कि बिहार की जनता दुखी है क्योंकि 20 साल वाली सरकार झूठी है, एनडीए मतलब भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है।

    इस बार का चुनाव कई मायनों में रोमांचक होगा, एनडीए और महागठबंधन के अलावा जन सुराज पार्टी और तेजप्रताप यादव का अलग एंगल भी देखने को मिलेगा।

    बिहार की सियासत में यह चुनाव कई नए रंग ला सकता है। लालू यादव का हमला साफ दर्शाता है कि राजद एनडीए को कड़ी टक्कर देने के मूड में है। इस बार कई पार्टियां एनडीए और महागठबंधन को चुनौती देंगी, मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है।

