बिहार चुनाव 2025: लालू का नीतीश और एनडीए पर तीखा प्रहार, कहा- 6 और 11, NDA नौ दो ग्यारह

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों की घोषणा के बाद राजद सुप्रीमो लालू यादव ने एनडीए पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 6 और 11 नवंबर को होने वाले मतदान के बाद एनडीए की विदाई तय है। लालू यादव ने एनडीए सरकार को भ्रष्ट बताया और कहा कि इस बार बिहार की जनता बदलाव चाहती है।

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान होते ही सियासी पारा चढ़ गया है। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने चुनाव आयोग की घोषणा के बाद एनडीए पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने ट्विट कर लिखा, "छह और ग्यारह NDA नौ दो ग्यारह", जिसका अर्थ है कि 6 और 11 नवंबर को होने वाले मतदान के बाद एनडीए की विदाई तय है।

लालू यादव का यह बयान बिहार की सियासत में गरमाहट ला दिया है। उनका कहना है कि एनडीए की सरकार सत्ता में वापसी नहीं करेगी, इस बार विदाई तय है। लालू यादव लगातार सीएम नीतीश और एनडीए पर हमलावर रहते हैं, उनका कहना है "मुख्यमंत्री बदलेंगे, सरकार बदलेंगे"। बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में होगा। पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होगी। 14 नवंबर को मतगणना होगी और 16 नवंबर तक चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह खत्म हो जाएगी।