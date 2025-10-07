रोहतास में चुनावी डुगडुगी बजते ही सक्रिय हुआ प्रशासन, आदर्श अचार संहिता लागु, हटाए गए बैनर पोस्टर

चुनाव आयोग ने जैसे ही चुनाव की घोषणा की संझौली में आचार संहिता तुरंत लागू हो गई। प्रशासन ने राजनीतिक दलों के बैनर और पोस्टर हटाने शुरू कर दिए हैं। एसडीएम ने सभी से सहयोग करने की अपील की है और उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

संवाद सूत्र, डेहरी आन सोन(रोहतास)। चुनाव आयोग द्वारा सोमवार शाम विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही आदर्श अचार संहिता लागु होने के बाद अनुमंडल प्रशासन सक्रिय हो गया हैl अनुमंडल प्रशासन ने सार्वजनिक स्थलों व निजी संस्थानों पर लगाये गए पोस्टर बैनर 24 घंटे में हटाने का निर्देश दिया है। आयोग के निर्देशानुसार आचार संहिता लागू होते ही सभी सार्वजनिक जगह रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, गलियों से लेकर मुख्य मार्ग व दीवारों पर लगे राजनीतिक दलों और सरकारी विज्ञापन हटाने का काम शुरू हो गया है।

अनुमंडल प्रशासन द्वारा सोमवार देर रात तक सार्वजनिक स्थलों पर लगे बैनर पोस्टर हटाया गया। ऊंचाई पर लगे बैनर पोस्ट को नगर परिषद ने जेसीबी के माध्यम से हटाया। एसडीएम निलेश कुमार के अनुसार सभी राजनीतिक दलों व निजी संस्थानों से आग्रह किया गया है कि वह अपने पोस्टर बैनर सार्वजनिक स्थानों से हटा ले। साथ हीआसपास के सभी स्थानों से पार्टी के प्रतीक चिह्न, वहां पर लगे बोर्ड, झंडा आदि को आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए मंगलवार शाम तक हटा ले।

अनुमंडल के सभी प्रखंडों में विभिन्न राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर हटाने का अभियान शुरू कर दिया गया है l आदर्श आचार संहिता लागू होते हुए होते ही डेहरी अनुमंडल क्षेत्र के तहत डेहरी, सासाराम व चेनारी विधानसभा सभा में आने वाले पांचो प्रखंडो के चौक चौराहे, गांव की दीवारों, बिजली के खम्भे और निजी आवास पर लगे राजनीतिक व सरकारी बैनर पोस्टर हटाए जा रहे हैं l

उन्होने चेतावनी दी है कि यदि कोई राजनीतिक दल बैनर पोस्टर नहीं हटाते है या दोबारा लगता है तो उनके खिलाफ प्राथमिकी की जाएगी l अकोढ़ीगोला संवाद सूत्र के अनुसार विभिन्न राजनैतिक दलों के बैनर पोस्टर से पटे मुख्य बाजार से प्रखंड प्रशासन ने देर शाम हटा दिया l

नौहट्टा संवाद सूत्र के अनुसार प्रखंड प्रशासन द्वारा चेनारी विधानसभा के तहत आने वाले इस इलाके के थाना चौक से राजनैतिक दलों के पोस्टर बैनर हटा दिया गया है l रोहतास संवाद सूत्र के अनुसार चेनारी विधानसभा सभा में आने वाले इस प्रखंड के चौरंगी से सीओ कुमारी के नेतृत्व में अभियान चला राजनैतिक दलों के बैनर पोस्टर हटा दिए गए l तिलौथू संवाद सूत्र के अनुसार सासाराम विधानसभा के तहत आने वाले स्थानीय मुख्य बाजार से बीडीओ अंकिता जैन व स्थानीय पुलिस के सहयोग से बैनर पोस्टर देर रात तक हटा दिए गएl संझौली में सोमवार की शाम चुनाव की डुगडुगी बजते ही स्थानीय प्रशासन सक्रिय हो गया है आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू होने के साथ बाजारों में लगे राजनीतिक दलों के बैनर-पोस्टर हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। सीओ किशोर पासवान ने नेतृत्व में न्यू एरिया से लेकर केके स्कूल तक सड़कों के दोनों किनारे लगे राजनीतिक दलों के पोस्टर, बैनर और झंडों को हटवाया गया। बीईओ अफरोज आलम, थानाध्यक्ष पूनम कुमारी, पुलिस पदाधिकारी भूपेंद्र प्रताप सिंह, एसके सिंह, परमानंद कुमार सहित पुलिसकर्मियों द्वारा सार्वजनिक स्थलों, सरकारी आवासों, मुख्य बाजार के सभी बैनर पोस्टर को हटाए गए।