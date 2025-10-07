Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Election 2025: NDA की सीट शेयरिंग का कब होगा एलान? जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने दिया जवाब

    By Digital Desk Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 10:54 AM (IST)

    बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है। सभी पार्टियाँ अपनी रणनीति बनाने में लगी हैं और सबकी निगाहें गठबंधन के सीट बंटवारे पर टिकी हैं। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि एनडीए में सीट बंटवारे की घोषणा अगले तीन-चार दिनों में की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर कोई मतभेद नहीं है।

    prefferd source google
    Hero Image
    जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन दिया जवाब। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के एलान के बाद सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। तमाम पार्टियां अपनी-अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। अब सबकी नजरें गठबंधनों के सीट बंटवारे पर हैं। इस बीच जेडीयू प्रवक्ता ने बताया है कि NDA में सीट बंटवारे का एलान कब तक हो जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि महागठबंधन ने भी अभी तक सीट बंटवारे को अंतिम रूप नहीं दिया है। दरअसल, अभी शुरुआती दिन हैं और सीट बंटवारे पर समय आने पर फैसला हो जाएगा।

    उन्होंने कहा कि अब तो आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी कहा है कि अगले तीन-चार दिनों में सीट बंटवारे की संयुक्त घोषणा कर दी जाएगी।

    रंजन ने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में कोई मतभेद नहीं है। आने वाले समय में यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन-सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

    चुनाव की तारीखों का हुआ एलान

    बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव का एलान हो गया है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इलेक्शन शेड्यूल की जानकारी साझा की। बिहार में चुनाव 2 चरण में होंगे। 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे।

    चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। बिहार में इस बार 3 लाख 92 हजार पुरुष मतदाता और 3 लाख 50 हजार महिला मतदाता हैं। इसके अलावा 14 लाख नए मतदाता पहली बार मतदान करेंगे।

    आम आदमी पार्टी ने जारी की लिस्ट

    आम आदमी पार्टी ने एलान किया है कि सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। पार्टी बिहार में पलायन, बेरोजगारी, महंगाई इत्यादि के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। इस बीच पार्टी ने 11 प्रयाशियों की लिस्ट भी जारी कर दी है।

    समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ 