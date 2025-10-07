Bihar Election 2025: NDA की सीट शेयरिंग का कब होगा एलान? जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने दिया जवाब

बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है। सभी पार्टियाँ अपनी रणनीति बनाने में लगी हैं और सबकी निगाहें गठबंधन के सीट बंटवारे पर टिकी हैं। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि एनडीए में सीट बंटवारे की घोषणा अगले तीन-चार दिनों में की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर कोई मतभेद नहीं है।

जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि महागठबंधन ने भी अभी तक सीट बंटवारे को अंतिम रूप नहीं दिया है। दरअसल, अभी शुरुआती दिन हैं और सीट बंटवारे पर समय आने पर फैसला हो जाएगा। VIDEO | Patna: On seat sharing for Bihar polls, JDU Spokesperson Rajeev Ranjan (@RajivRanjanJDU) says, "Who has finalised their seat sharing so far? Even Mahagathbandhan has not yet finalised seat sharing. In fact, it is still early days, and seat sharing will be decided in due… pic.twitter.com/zeDzhgCMsl — Press Trust of India (@PTI_News) October 7, 2025 उन्होंने कहा कि अब तो आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी कहा है कि अगले तीन-चार दिनों में सीट बंटवारे की संयुक्त घोषणा कर दी जाएगी।

रंजन ने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में कोई मतभेद नहीं है। आने वाले समय में यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन-सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चुनाव की तारीखों का हुआ एलान बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव का एलान हो गया है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इलेक्शन शेड्यूल की जानकारी साझा की। बिहार में चुनाव 2 चरण में होंगे। 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे।

चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। बिहार में इस बार 3 लाख 92 हजार पुरुष मतदाता और 3 लाख 50 हजार महिला मतदाता हैं। इसके अलावा 14 लाख नए मतदाता पहली बार मतदान करेंगे।

आम आदमी पार्टी ने जारी की लिस्ट आम आदमी पार्टी ने एलान किया है कि सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। पार्टी बिहार में पलायन, बेरोजगारी, महंगाई इत्यादि के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। इस बीच पार्टी ने 11 प्रयाशियों की लिस्ट भी जारी कर दी है।