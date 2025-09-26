बिहार चुनाव में चिराग जारी करेंगे अपना संकल्प पत्र, LJPR ने गठित की 5 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए का संयुक्त घोषणा पत्र जारी होगा। लोजपा (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन के साथ अपना संकल्प पत्र जारी करेंगे। इसमें युवाओं के लिए शिक्षा रोजगार महिलाओं की सुरक्षा और हर जिले में फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने जैसे वादे शामिल होंगे। निजी स्कूलों में गरीब छात्रों के लिए सीटें आरक्षित होंगी।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election 2025) में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का संयुक्त घोषणा पत्र तो जारी होगा ही। इससे इतर लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान द्वारा जनता के नाम अपना संकल्प पत्र जारी किया जाएगा।
इसके लिए चिराग पासवान के निर्देश पर पांच सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी गठित की गई है। कमेटी के एक सदस्य के मुताबिक, चिराग पासवान ने नया बिहार, युवा बिहार व विकसित बिहार बनाने का संकल्प लिया है। इसी के आधार पर पार्टी द्वारा संकल्प पत्र तैयार किया जा रहा है।
चिराग के चुनावी संकल्प पत्र बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट के रूप में जनता से वादों पर आधारित होगा। इसमें युवाओं को बेहतर शिक्षा, रोजगार और नौकरियों के नये अवसर देने से लेकर महिलाओं की संपूर्ण सुरक्षा व रोजगार की गारंटी देने तक शामिल होगा।
संकल्प पत्र में हर जिले में जरूरत के हिसाब से फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना, समान काम के बदले समान वेतन देने, हर प्राइवेट स्कूल में आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राओं के लिए सीटें रिजर्व करने, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम और तय समय सीमा नियम को सख्ती से लागू करने का वादा समेत अन्य महत्वपूर्ण बातें शामिल होंगी।
