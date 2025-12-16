बिहार चुनाव में राजद पोस्टल बैलेट में आगे, ईवीएम से पलटा; राज्यसभा में कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह के गंभीर सवाल

राज्य ब्यूरो, पटना। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह ने सोमवार को उच्च सदन में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि बिहार के चुनाव में पढ़े-लिखे और जागरूक मतदाताओं ने बदलाव के लिए मतदान किया था, लेकिन नतीजे सामने आने पर आंकड़े पूरी तरह बदलते दिखे, जिससे आम मतदाता भ्रमित है कि उसका वोट आखिर गया कहां। डॉ. सिंह ने सदन में कहा कि बिहार में 1.77 लाख लोगों ने पोस्टल बैलेट किया। पोस्टल बैलेट के आंकड़ों के अनुसार, राजद को 27.2 प्रतिशत वोट मिले थे, जबकि जदयू को 16.5 प्रतिशत, भाजपा को 17 प्रतिशत और कांग्रेस को 10.6 प्रतिशत वोट मिले।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लेकिन, जब ईवीएम के नतीजे सामने आए तो ये आंकड़े सीधे तौर पर बदल गए। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग आज भी समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने किसे वोट दिया और नतीजे किस आधार पर सामने आए।