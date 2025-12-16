Language
    बिहार चुनाव में राजद पोस्टल बैलेट में आगे, ईवीएम से पलटा; राज्यसभा में कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह के गंभीर सवाल

    By Sunil Raj Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    बिहार चुनाव में राजद पोस्टल बैलेट में आगे रही, लेकिन ईवीएम वोटों की गिनती के बाद पीछे हो गई। राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सव ...और पढ़ें

    कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, पटना। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह ने सोमवार को उच्च सदन में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए।

    उन्होंने कहा कि बिहार के चुनाव में पढ़े-लिखे और जागरूक मतदाताओं ने बदलाव के लिए मतदान किया था, लेकिन नतीजे सामने आने पर आंकड़े पूरी तरह बदलते दिखे, जिससे आम मतदाता भ्रमित है कि उसका वोट आखिर गया कहां।

    डॉ. सिंह ने सदन में कहा कि बिहार में 1.77 लाख लोगों ने पोस्टल बैलेट किया। पोस्टल बैलेट के आंकड़ों के अनुसार, राजद को 27.2 प्रतिशत वोट मिले थे, जबकि जदयू को 16.5 प्रतिशत, भाजपा को 17 प्रतिशत और कांग्रेस को 10.6 प्रतिशत वोट मिले।

    लेकिन, जब ईवीएम के नतीजे सामने आए तो ये आंकड़े सीधे तौर पर बदल गए। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग आज भी समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने किसे वोट दिया और नतीजे किस आधार पर सामने आए।

    कांग्रेस सांसद ने कहा कि जो पार्टी राम राज्य की वकालत करती रही, वह चुनावी आकलन में तीसरे नंबर पर चली गई थी, लेकिन परिणामों में तस्वीर अलग दिखी। उन्होंने आरोप लगाया कि आज लोकतांत्रिक संस्थाओं को ही चोट पहुंचाई जा रही है और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाएं सवालों के घेरे में हैं।

    उन्होंने मांग की कि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इन तमाम पहलुओं की गंभीर समीक्षा होनी चाहिए, ताकि लोकतंत्र में जनता का भरोसा बना रह सके।

