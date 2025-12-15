अरवल के 13 पंचायत भवनों में खुला डाकघर, ग्रामीणों के लिए सुलभ हुई बैंकिंग सेवाएं
जागरण संवाददाता, अरवल। जिले के 13 पंचायत सरकार भवन में डाकघर खुल गया है, जल्द ही अन्य पंचायत सरकार भवनों में डाकघर स्थापित किए जाएंगे। डाक अधीक्षक प्रियरंजन ने बताया कि जिले में 87 डाकघर की शाखा और आठ सब शाखा है।
इस नई योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डाक और बैंकिंग सेवाओं को सुलभ बनाना है। इससे न केवल समय और पैसे की बचत होगी,बल्कि सुकन्या समृद्धि योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, आरडी व टीडी जैसी कई योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को उनके पंचायत स्तर पर ही मिलेगा।
डाक विभाग ने पंचायत सरकार भवनों में पोस्ट आफिस खोलने का निर्णय लिया है, ताकि ग्रामीणों को उनकी रोजमर्रा की डाक सेवाओं और बैंकिंग जरूरतों के लिए शहरों में न जाना पड़े। पंचायत स्तर पर पोस्ट आफिस खुलने से गांव में ही बचत खाता खोलने, सुकन्या योजना का लाभ उठाने और अन्य बैंकिंग सेवाएं संभव होंगी। साथ ही, इन भवनों में कामन सर्विस सेंटर की सुविधाएं भी मिलेंगी।
ग्रामीण लोग अब ई-श्रम कार्ड, पैन कार्ड, फसल बीमा योजना और विद्युत कनेक्शन जैसी 62 अन्य सेवाओं का लाभ भी पंचायत सरकार भवनों में उठा सकेंगे। जिन पंचायत में डाकघर निजी मकान से सरकार भवन में शिफ्ट नहीं हुए हैं, उसे भी शीघ्र शिफ्ट किया जाएगा।
निजी मकान में किराए के कमरे में चल रहे डाकघर में जगह के अभाव और ग्राहकों को असुविधा के साथ-साथ डाकघर का व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। डाकघर में सबसे ज्यादा बैंकिंग का काम हो रहा है।
किसान सम्मान निधि, वृद्ध व्यवस्था पेंशन योजना सहित कई सरकारी योजनाओं की राशि डाकघर के माध्यम से ही लोगों को मिल रही है। ऐसे में सरकार भवनों में पोस्ट ऑफिस खोलने का निर्णय लिया गया।
इन पंचायत भवनों में खुला डाकघर
जिले के 13 पंचायत सरकार भवन में डाकघर खुल गया है जिसमें रामपूरवैना, फखरपुर, मैनपुरा, टेरी,शहर तेलपा, पुरणिया, परियारी, चमंडी, माली, धमौल, सकरी, वेलाव, मुरारी पंचायत शामिल हैं।
