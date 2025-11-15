Bihar Government Formation: नीतीश कुमार देंगे इस्तीफा, कब होगी CM पद की शपथ?

राज्य ब्यूरो, पटना। 18वीं विधानसभा के लिए दो चरणों में हुए मतदान का परिणाम (Bihar Election Result 2025) आ गया है और यह सत्तारूढ़ एनडीए (Bihar NDA) के पक्ष में है। एनडीए के घटक दलों की 202 सीटों पर जीत हुई है।

वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर तक है। उस दिन या उससे पहले 18वीं विधानसभा का गठन किया जाएगा। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां से मुलाकात कर पद से त्याग पत्र दे सकते हैं और अगले कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण समारोह की तिथि तय करने के बारे में बातचीत कर सकते हैं। इससे पहले. 2010 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को ऐसी ही जीत हासिल हुई थी। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी सिवान से और उदय नारायण चौधरी जमुई जिले के सिकंदरा से चुनाव हार गए हैं। ये दोनों राजद के उम्मीदवार थे।

सिवान में स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा उम्मीदवार मंगल पांडेय की जीत हुई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार औरंगाबाद जिले के कुटुम्बा से चुनाव हार गए हैं। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार गए हैं।