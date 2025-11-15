Bihar Government Formation: नीतीश कुमार देंगे इस्तीफा, कब होगी CM पद की शपथ?
बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम एनडीए के पक्ष में रहा है, जिसने 202 सीटों पर जीत हासिल की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल को त्यागपत्र सौंप सकते हैं। जदयू को 42 सीटों का लाभ हुआ है, जबकि भाजपा को भी फायदा हुआ है। राजद को 50 सीटों का नुकसान हुआ है। उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक नई सरकार का गठन हो जाएगा।
राज्य ब्यूरो, पटना। 18वीं विधानसभा के लिए दो चरणों में हुए मतदान का परिणाम (Bihar Election Result 2025) आ गया है और यह सत्तारूढ़ एनडीए (Bihar NDA) के पक्ष में है। एनडीए के घटक दलों की 202 सीटों पर जीत हुई है।
वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर तक है। उस दिन या उससे पहले 18वीं विधानसभा का गठन किया जाएगा।
आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां से मुलाकात कर पद से त्याग पत्र दे सकते हैं और अगले कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण समारोह की तिथि तय करने के बारे में बातचीत कर सकते हैं।
इससे पहले. 2010 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को ऐसी ही जीत हासिल हुई थी। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी सिवान से और उदय नारायण चौधरी जमुई जिले के सिकंदरा से चुनाव हार गए हैं। ये दोनों राजद के उम्मीदवार थे।
सिवान में स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा उम्मीदवार मंगल पांडेय की जीत हुई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार औरंगाबाद जिले के कुटुम्बा से चुनाव हार गए हैं। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार गए हैं।
विधानसभा चुनाव का परिणाम पूरी तरह एनडीए के पक्ष में गया। अगर पांच साल पहले के चुनाव परिणाम से तुलना करें तो जदयू को शानदार सफलता मिली है। उसे कुल 42 सीटों का लाभ हुआ है।
2020 में जदयू के खाते में केवल 43 सीटें आई थी। भाजपा भी लाभ की स्थिति में है। उसके विधायकों की संख्या 2020 की तुलना में 15 बढ़ी है, जबकि राजद को 50 सीटों का नुकसान हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि अगले सप्ताह तक नई सरकार का गठन हो जाएगा।
