Bihar Election Result LIVE 2025: अलीनगर से मैथिली, काराकाट से ज्योति सिंह... कौन आगे-कौन पीछे?

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रुझाने आने लग गए हैं। इस बार महिला मतदाताओं का उत्साह खूब देखने को मिला। यही कारण है कि बिहार की महिला प्रत्याशियों के रिजल्ट पर सबकी नजरें टिकी हैं। हम आपको टॉप 5 महिला प्रत्याशियों के चुनावी रुझान बता रहे हैं।

अलीनगर सीट से बीजेपी की मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ रही हैं। वह आगे चल रही हैं।

मोकामा से राजद की वीणा देवी चुनाव लड़ रही हैं। वह पीछे चल रही हैं।

दमदाहा से जदयू की लेशी सिंह चुनाव लड़ रही हैं।

बेतिया से बीजेपी की रेणु देवी चुनाव लड़ रही हैं। वह आगे चल रही हैं।

काराकाट से पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह निर्दलीय लड़ रही हैं। वह पीछे चल रही हैं।