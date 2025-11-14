Bihar Election Result LIVE 2025: तेजस्वी से तेजप्रताप, अनंत से मैथिली... Top 10 Candidates के रुझान देखें

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रुझान आने शुरू हो गए हैं। 10 ऐसी सीटें हैं, जिसपर पूरे बिहार की नजर है। तेजस्वी से लेकर तेजप्रताप और मैथिली ठाकुर से लेकर शिवदीप लांडे के सीट पर माहौल गर्म है।

टॉप 10 कैंडिडेट्स राघोपुर से तेजस्वी यादव (RJD), महुआ सीट से तेजप्रताप यादव (JJD), तारापुर सीट से सम्राट चौधरी (BJP), लखीसराय से विजय सिन्हा (BJP), छपरा से खेसारी लाल (RJD), अलीनगर से मैथिली ठाकुर (BJP), चनपटिया से मनीष कश्यप (JSP), जमालपुर से शिवदीप लांडे (निर्दलीय), बक्सर सीट से आनंद मिश्रा (BJP) और मोकामा सीट से अनंत सिंह (JDU) चुनाव लड़ रहे हैं।