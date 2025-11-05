पटना एयरपोर्ट बना लालू परिवार की सियासी दूरी का गवाह, जब तेज प्रताप और तेजस्वी आमने-सामने आए तो क्या हुआ?

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Election 2025: बिहार की राजनीति इन दिनों विधानसभा चुनाव में जुटी है। पक्ष-विपक्ष के बीच शब्दों के बाण निरंतर चल रहे हैं। बिहार के दोनों गठबंधन प्रदेश में अपनी-अपनी सरकार बनने के दावे हो रहे हैं।

राजनीति की इस आपाधापी के बीच पहले चरण के मतदान के पूर्व पटना एयरपोर्ट पर लालू प्रसाद यादव (Lalu Yadav) के दोनों पुत्रों का आमना-सामना हो गया। दिलचस्प यह रहा कि दोनों भाइयों के बीच न कोई अभिवादन हुआ और न ही एक शब्द का आदान-प्रदान। इस ठंडे व्यवहार ने दोनों के रिश्तों और राजनीतिक दूरी पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। एयरपोर्ट पर बंडी खरीद रहे थे तेजप्रताप तभी... तेजप्रताप यादव (Tej Pratap Yadav), जो अब अपनी नई पार्टी जनशति जनता दल के मुखिया हैं। वे मंगलवार को चुनावी अभियान के सिलसिले में हेलीकॉप्टर से उड़ान भरने एयरपोर्ट पहुंचे थे। उड़ान के पहले एयरपोर्ट के ड्यूटी-फ्री एरिया में वे एक दुकान पर बंडी खरीदने पहुंच गए और काली बंडी की तलाश में थे। ठीक उसी समय उनके छोटे भाई और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) भी एयरपोर्ट पहुंचे।

उनके साथ वीआइपी नेता मुकेश सहनी भी थे। दोनों के बीच कुछ मीटर की दूरी थी, लेकिन किसी ने एक दूसरे की ओर नजर तक नहीं उठाई। तेजस्वी ने सवाल जरूर पूछा हालांकि, तेज प्रताप के साथ खड़े एक मीडिया कर्मी को इशारा करते हुए तेजस्वी ने सवाल जरूर पूछा कि क्या भईया शापिंग करा रहे हैं। बावजूद तेज प्रताप की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।