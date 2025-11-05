बिहार चुनाव में जीविका और प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप, राजद ने चुनाव आयोग से कराई जांच की मांग

राज्य ब्यूरो, पटना। पहले चरण के मतदान के एक दिन राजद ने गोपालगंज जिले में स्वीप गतिविधियों के तहत जीविका एवं प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग कर चुनाव प्रभावित करने के आरोप लगाया है। राजद के राज्यसभा सांसद संजय यादव ने इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग को एक पत्र भेजा है। जिसमें उन्होंने मांग की है कि गोपालगंज जिले में जीविका के माध्यम से चलाए जा रहे स्वीप कार्यक्रम को तत्काल स्थगित करने और अन्य जिलों में इस प्रकार की गतिविधियों की समीक्षा की मांग की है।



संजय यादव ने आयोग को लिखे पत्र में कहा है कि गोपालगंज समेत कई जिलों में प्रशासन मतदाता जागरूकता के नाम पर स्वीप कार्यक्रम के तहत जीविका और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहा है।

जो सीधे-सीधे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। साथ ही लोकतांत्रिक निष्पक्षता और प्रशासनिक तटस्थता की मूल भावना के विपरीत भी। उन्होंने पत्र में यह भी जानकारी दी है कि इस संबंध में जिले के डीएम की ओर से जीविका संगठन के माध्यम से जिले के सभी 2473 मतदान केंद्रों पर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं।



पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि बीते लोकसभा चुनाव के दौरान भी इसी प्रकार का दुरुपयोग किया गया था। उस समय जिला नियंत्रण कक्षों से जीविका परियोजना प्रबंधकों को निर्देश देकर पंचायत एवं गांव के स्तर पर फोन काल्स के माध्यम से मतदाताओं को सत्तारूढ़ृ दल के पक्ष में प्रभावित किया गया था।

संजय यादव ने 10 हजार रुपये की राशि बांटने और उसे वापस न लेने के आदेश का हवाला देकर इसे सरकारी धन का दुरुपयोग और मतदान में प्रलोभन एवं अनुचित प्रभाव की बात भी कही है।



राजद नेता ने मांग की है कि स्वीप कार्यक्रम को तत्काल स्थगित किया जाए। अन्य जिलों में ऐसी गड़बड़ी की समीक्षा की जाए। इसकी निष्पक्ष जांच किसी बाहर के कैडर के उच्चाधिकारी से कराई जाए।