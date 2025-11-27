Bihar Politics: मंगनीलाल तैयार कर रहे RJD की 'सारण फाइल्स', लालू-तेजस्वी भितरघातियों पर लेंगे एक्शन!

राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) में पराजय की कारणों की समीक्षा में जुटे राजद के लिए सारण प्रमंडल में भी कमोबेश उन्हीं चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो मगध में पेश आई थी। प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल के नेतृत्व में बुधवार से शुरू हुई प्रमंडलवार समीक्षा के क्रम में गुरुवार को सारण प्रमंडल की बारी रही।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहां राजद के प्रत्याशी रहे लोगों से मंडल ने एक-एक कर बात की। प्रत्याशियों ने बताया कि विरोधी जन-मन में येन-केन-प्रकारेण राजद की छवि दबंग के रूप में बनाने में काफी हद तक सफल रहे। इसके अलावा महागठबंधन में समन्वय की कमी और भितरघातियों के कारण पराजय का सामना करना पड़ा। पार्टी ने सभी प्रत्याशियों से लिखित में भी पराजय का ब्योरा ले लिया है। अब आगे शीर्ष नेतृत्व द्वारा विश्लेषण होगा और आवश्यकतानुसार कार्रवाई भी।

समीक्षा में मंडल का सहयोग राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी और राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव कर रहे। बुधवार को मगध प्रमंडल की समीक्षा हुई थी। वहां भी हार के पीछे कमोबेश वही कारण बताए गए, जो सारण प्रमंडल में।