Bihar Politics: चुनाव में मिली करारी हार के बाद राजद में घमासान, सांसद पर फूटा पूर्व विधायक का गुस्सा
विधानसभा चुनाव में हार के बाद, पूर्व राजद विधायक रामबिशुन सिंह लोहिया ने सांसद सुदामा प्रसाद पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सांसद चुनाव के दौरान गायब रहे, जिससे राजद उम्मीदवार किशोर कुणाल को हार का सामना करना पड़ा। लोहिया ने भाकपा (माले) पर भी गठबंधन धर्म न निभाने का आरोप लगाया और पार्टी के भीतरघातियों पर कार्रवाई की मांग की।
संवाद सहयोगी, जगदीशपुर (आरा)। विधानसभा चुनाव में भोजपुर के सातों विधानसभा क्षेत्र में करारी हार के बाद अब महागठबंधन के दलों में भी घमासान छिड़ गया है। जगदीशपुर के पूर्व विधायक रामबिशुन सिंह लोहिया ने विधानसभा चुनाव में राजद उम्मीदवार की हार को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है।
राजद कार्यालय मे आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने आरा सांसद सुदामा प्रसाद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के सबसे महत्वपूर्ण समय में सांसद गायब रहे, जिससे गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। बताते चलें कि इस बार जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र से लोहिया के पुत्र किशोर कुणाल राजद के प्रत्याशी थे।
लोहिया ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने सुदामा प्रसाद के पक्ष में खुलकर प्रचार किया था और अपने समुदाय का वोट भी उनके समर्थन में शिफ्ट कराया था। बावजूद इसके, विधानसभा चुनाव में सांसद ने राजद प्रत्याशी किशोर कुणाल के लिए न तो बैठकें कीं और न ही कोई प्रचार अभियान में हिस्सा लिया।
इसका सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ा और राजद को महत्वपूर्ण सीट गंवानी पड़ी। पूर्व विधायक लोहिया ने भाकपा (माले) पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गठबंधन धर्म निभाने के बजाए माले का वोट राजद उम्मीदवार के पक्ष में ट्रांसफर नहीं हुआ। इस मुद्दे को उन्होंने पार्टी के वरीय पदाधिकारियों के सामने उठाया है।
लोहिया ने कहा कि पार्टी के अंदर भी भीतरघात हुआ है जो हार का कारण बना। भीतरघात करने वालों की पहचान कर ली गई है और ऐसे लोगों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी।
समीक्षा बैठक में उपस्थित राजद उम्मीदवार किशोर कुणाल ने भी हार के कारणों पर विस्तार से चर्चा की और कहा कि कई बूथों पर अपेक्षित सहयोग नहीं मिला।
बैठक की अध्यक्षता सुरेंद्र यादव व संचालन भोला खान ने किया। बैठक में दिनेश यादव, अजय यादव, गोरख यादव, देव सुंदर सिंह, सुरेश पहलवान, रेणु देवी सहित बड़ी संख्या में पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे।
