Bihar Politics: चुनाव में मिली करारी हार के बाद राजद में घमासान, सांसद पर फूटा पूर्व विधायक का गुस्सा

संवाद सहयोगी, जगदीशपुर (आरा)। विधानसभा चुनाव में भोजपुर के सातों विधानसभा क्षेत्र में करारी हार के बाद अब महागठबंधन के दलों में भी घमासान छिड़ गया है। जगदीशपुर के पूर्व विधायक रामबिशुन सिंह लोहिया ने विधानसभा चुनाव में राजद उम्मीदवार की हार को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है।

राजद कार्यालय मे आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने आरा सांसद सुदामा प्रसाद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के सबसे महत्वपूर्ण समय में सांसद गायब रहे, जिससे गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। बताते चलें कि इस बार जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र से लोहिया के पुत्र किशोर कुणाल राजद के प्रत्याशी थे।

लोहिया ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने सुदामा प्रसाद के पक्ष में खुलकर प्रचार किया था और अपने समुदाय का वोट भी उनके समर्थन में शिफ्ट कराया था। बावजूद इसके, विधानसभा चुनाव में सांसद ने राजद प्रत्याशी किशोर कुणाल के लिए न तो बैठकें कीं और न ही कोई प्रचार अभियान में हिस्सा लिया।