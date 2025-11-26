Language
    Bihar: 'मुझे थप्पड़ मारा, गंदी गालियां दी...'; मजदूर सोनू निगम ने RJD विधायक के खिलाफ दर्ज कराई FIR

    By Praveen Kumar Verma Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 09:44 PM (IST)

    मधेपुरा में नाला निर्माण कार्य में लगे श्रमिक सोनू निगम ने राजद विधायक प्रो. चंद्रशेखर पर मारपीट और गाली-गलौज का आरोप लगाते हुए सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। श्रमिक ने आरोप लगाया कि विधायक ने निर्माण स्थल पर उनके साथ मारपीट की और भद्दी गालियां दीं। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि विधायक से संपर्क नहीं हो पाया है।

    राजद विधायक प्रो. चंद्रशेखर (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, मधेपुरा। शहर में बुडको अंतर्गत जेबी कंपनी द्वारा कराए जा रहे नाला निर्माण कार्य में काम कर रहे श्रमिक सोनू निगम ने सदर थाना में आवेदन देकर सदर राजद विधायक प्रो. चंद्रशेखर के खिलाफ मारपीट व गाली-गलौज करने का आरोप लगाते हुए प्रथमिकी दर्ज करवाई है।

    अररिया जिले के पलासी थाना के भीमा निवासी पीड़ित सोनू निगम के आवेदन पर कांड संख्या 1134/25 दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

    इसकी पुष्टि करते हुए सदर थानाध्यक्ष विमलेंदु कुमार ने बताया कि शहर में चल रहे नाला निर्माण कार्य में काम कर रहे श्रमिक सोनू निगम के आवेदन पर केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

    सदर थाना में दिए आवेदन में श्रमिक सोनू निगम ने कहा है कि गत 23 नवंबर की रात साढ़े नौ बजे शहर के पूर्णिया गोला चौक के समीप चल रहे नाला निर्माण कार्य के दौरान सदर विधायक प्रो. चंद्रशेखर करीब दस व्यक्तियों के साथ कार्य स्थल पर पहुंचे। मुझे लप्पड़-थप्पड़ मारते हुए भद्दी-भद्दी गालियां देने लगे।

    श्रमिक ने आगे कहा, इससे पहले भी पूर्व मुखिया मुन्ना यादव के द्वारा कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर से रुपये की मांग की गई थी। मैं काफी गरीब मजदूर हूं। मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं।

    मारपीट की घटना के बाद कार्य स्थल से सभी मजदूर तत्काल भाग गए। हालांकि, इस संबंध में विधायक प्रो. चंद्रशेखर का पक्ष लेने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी।

