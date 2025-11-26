Bihar: 'मुझे थप्पड़ मारा, गंदी गालियां दी...'; मजदूर सोनू निगम ने RJD विधायक के खिलाफ दर्ज कराई FIR

जागरण संवाददाता, मधेपुरा। शहर में बुडको अंतर्गत जेबी कंपनी द्वारा कराए जा रहे नाला निर्माण कार्य में काम कर रहे श्रमिक सोनू निगम ने सदर थाना में आवेदन देकर सदर राजद विधायक प्रो. चंद्रशेखर के खिलाफ मारपीट व गाली-गलौज करने का आरोप लगाते हुए प्रथमिकी दर्ज करवाई है।

अररिया जिले के पलासी थाना के भीमा निवासी पीड़ित सोनू निगम के आवेदन पर कांड संख्या 1134/25 दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इसकी पुष्टि करते हुए सदर थानाध्यक्ष विमलेंदु कुमार ने बताया कि शहर में चल रहे नाला निर्माण कार्य में काम कर रहे श्रमिक सोनू निगम के आवेदन पर केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।