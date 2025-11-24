Language
    Madhepura News: राजद विधायक चंद्रशेखर ने मजदूर को मारा थप्पड़, वीडियो वायरल

    By Praveen VermaEdited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 07:39 PM (IST)

    मधेपुरा में राजद विधायक चंद्रशेखर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक मजदूर को थप्पड़ मारते हुए दिख रहे हैं। इस घटना से राजनीतिक क्षेत्र में खलबली मच गई है और विधायक चंद्रशेखर की कड़ी आलोचना हो रही है। वीडियो में विधायक का व्यवहार देखकर लोगों में आक्रोश है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। राजद की प्रतिक्रिया का इंतजार है।

    राजद विधायक चंद्रशेखर का वीडियो वायरल।

    जागरण संवाददाता, मधेपुरा। मधेपुरा से राजद विधायक चंद्रशेखर का एक विवादित वीडियो वायरल हाे रहा है। जिसमें वे नाला निर्माण में जुटे मजदूर को थप्पड़ मारते दिखाई दे रहे हैं। घटना रविवार रात की बताई जा रही है। हाालंकि, दैनिक जागरण वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

    वायरल वीडियो का खंडन करते हुए राजद विधायक ने कहा कि रात में नाला निर्माण कार्य के निरीक्षण के दौरान काम छोड़कर भाग रहे मजदूरों के साथ आम जनता ने दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया तो हमने बीचबचाव कर रोका, परंतु कुछ मीडिया के द्वारा मेरे द्वारा मजदूर की पिटाई का खबर चलाया जा रहा है। जो सरासर निराधार और बेबुनियाद आरोप है, जिसका हम खंडन करते हैं।

    वायरल वीडियाे के अनुसार, रविवार की रात विधायक चंद्रशेखर अपने समर्थकों व स्थानीय लोगों के साथ शहर में बुडको द्वारा 72 करोड़ की लागत से स्टार्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम के तहत कराए गए जा रहे नाला निर्माण का निरीक्षण करने पहुंचे।

    मुख्य बाजार में पूर्णिया गोला के समीप माैजूद लोगों को देख ट्रैक्टर से निर्माण सामग्री लेकर पहुंचा मजदूर भागने लगा। जिसे खदेड़कर लोगों ने पकड़ लिया फिर विधायक के सामने लाया गया। इस दौरान मजदूर ठेकेदार को फोन लगाने लगा।

    इस बीच विधायक ने मजदूर को थप्पड़ मारते हुए कहा, किसको फोन लगा रहा है। नीचे नाला में घुसकर बताओ कि नीचे ढ़लाई किया गया है या नहीं। मजदूर पानी में घुसकर नीचे ढ़लाई होने की बात कहता हुआ दिख रहा है। हालांकि पीड़ित मजदूर ने इसकी अब तक कहीं भी शिकायत नहीं की है।